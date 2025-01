E Trump attacca sull’immigrazione: «Intervenga la Cia» 

Washington. A 18 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump alza il tiro sull’Fbi e sulla politica delle frontiere aperte di Joe Biden dopo l’attentato a New Orleans e l’esplosione della Tesla cybertruck davanti al suo hotel a Las Vegas. E insiste pretestuosamente sull’immigrazione illegale nonostante il lupo solitario autore della strage fosse sì un uomo di origine araba radicalizzato, ma nato e vissuto negli Usa, con un passato nell’esercito, anche in Afghanistan. Mentre il conducente della Tesla era un americanissimo berretto verde.

Un modo forse per preparare il terreno alla «deportazione di massa più grande della storia Usa» e a un nuovo «muslim ban» verso i Paesi a rischio terrorismo. «Con la politica “Open Border” di Biden - ha scritto su Truth - ho detto molte volte durante i comizi e altrove che il terrorismo islamico radicale e altre forme di crimine violento diventeranno così gravi in America che sarà difficile anche solo immaginarlo o crederci. Quel momento è arrivato, solo peggio di quanto si potesse immaginare. Joe Biden è il peggior presidente nella storia dell’America, un disastro totale e completo». In un altro post ha denunciato che «il nostro Paese è un disastro, uno zimbello in tutto il mondo! Questo è ciò che accade quando hai frontiere aperte, con una leadership debole, inefficace e praticamente inesistente». Quindi ha attaccato il dipartimento di giustizia, l’Fbi e i procuratori statali e locali democratici «incompetenti e corrotti», che «hanno trascorso le ore ad attaccare illegalmente il loro avversario politico, io, piuttosto che concentrarsi sulla protezione degli americani dalla feccia violenta esterna». E ha invocato l’intervento della Cia «prima che sia troppo tardi».

