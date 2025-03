È troppo buono questo Cagliari  

Bologna 2

Cagliari 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Calabria, Erlić (22' st Casale), Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega (1' st Odgaard); Orsolini (42' Beukema), Fabbian (1' st Ferguson), Domínguez (1' st Cambiaghi); Castro. In panchina Bagnolini, Ravaglia, Moro, Ndoye, El Azzouzi, Aebischer, Dallinga, De Silvestri, Miranda. Allenatore Italiano.

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (1' st Felici); Adopo (22' st Marin), Makoumbou (39' st Viola); Zortea (31' st Gaetano), Luvumbo (22' st Coman), Augello; Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Pavoletti. Allenatore Nicola.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel primo tempo 22' Piccoli, nella ripresa 3' Orsolini (r), 11' Orsolini.

Note : ammoniti Obert, Makoumbou, Freuler. Angoli 4-1. Recupero 2' pt-4' st.

Finisce male al “Dall’Ara”, il Bologna in questo momento ne ha di più e nel secondo tempo travolge il Cagliari. Undici minuti nel frullatore e i comandi ce li aveva Orsolini, leader della piazza felsinea, idolo locale e da ieri ancora di più. Peccato, perché nel primo tempo le scelte di Nicola e l’atteggiamento del Cagliari erano sembrate quelle giuste per sopportare una pressione del genere. Piccoli si costruisce un gol molto bello, dall’inizio alla fine dell’azione, ma era decisamente scontato che arrivasse una reazione da una squadra che sta vincendo da mesi, lì dentro, sia in campionato che in Champions League. Quattro giorni e per il Cagliari sarà di nuovo campionato, alla Domus un’altra sfida tutta rossoblù col Genoa, dove il pallone brucerà dal primo all’ultimo minuto. E quasi certamente non ci sarà Luvumbo, ieri uscito molto abbattuto per un altro infortunio muscolare che non sembra di bassa entità.

In campo

Nicola mette in scena una piccola rivoluzione, Luvumbo – bentornato – si sistema vicino a Piccoli, Zortea e Augello laterali di centrocampo, quattro difensori – i soliti – con Caprile, Makoumbou regista basso e con Adodo uomini-ovunque. Nel Bologna Dominguez, Castro, Fabian e Orsolini sono le carte d’attacco di Italiano, l’ex Lykogiannis a sinistra se la vede con Zortea. Si parte e Calabria al 2’ sfiora il palo da venti metri, Caprile c’era. Il duello Mina-Castro produce subito scintille, il Bologna si affida spesso all’argentino che sente da subito le attenzioni del colombiano. Occasione d’oro per Eerlic, sul suo colpo di testa la palla attraversa la linea di porta orizzontalmente e Castro e Fabian non ne approfittano, è il 16’. Il Bologna preme, ma il Cagliari passa: azione strepitosa di Piccoli, che riceve a quaranta metri dalla porta e lo stop a seguire sbilancia il suo marcatore, poi taglia in due lo schieramento del Bologna, si presenta in area ma senza fretta offre ad Augello a sinistra, il cross è perfetto e il pivot di Nicola la colpisce di testa al centro dell’area piccola. Il vantaggio è realtà, minuto 22. Festa sotto la curva del Cagliari, lo striscione “Barbagia Club Lodine” fa da sfondo.

Il Cagliari ora sta bene, si presenta nella metà campo avversaria con una certa autorità ma alla prima ripartenza arriva un giallo: ammonito Obert al 29’ per una trattenuta su Orsolini, duello molto fisico e pericoloso per il difensore. Il Bologna si rivede al 39’, gran palla in area per Castro, in scivolata – tutto solo – l’argentino non ci arriva per un millimetro ma non sarebbe stata azione valida per un fallo su Luperto. Cagliari in fiducia, Makoumbou è dovunque, la difesa attenta, Luvumbo svaria da una parte all’altra, ma attenzione alla rabbia del Bologna, che nella trequarti del Cagliari, fra Orsolini e Castro, cerca di passare trovando però un muro, quello del Cagliari. Italiano, al doppio fischio di Zufferli, a passo svelto raggiunge gli spogliatoi.

La ripresa

Italiano ne cambia tre: fuori Pobega, Dominguez e Fabian, dentro Cambiaghi, Ferguson e Odgaard. Nicola sceglie Felici (per Obert) e l’esterno falcia Cambiaghi in area, terzo minuto, rigore. Il pareggio è firmato da Orsolini, esecuzione perfetta. Subito dopo il destro al volo di Freuler è neutralizzato da Caprile, botta centrale. Felici confeziona un assist da destra per farsi perdonare, la palla attraversa tutta l’area del portiere, è il 7’.

Un minuto dopo, Castro fa una giocata pazzesca da destra, Caprile sventa in angolo un tiro indirizzato al “sette”. Bologna di forza e di rabbia, come nell’azione seguente: il colpo di testa all’indietro di Zappa costringe Caprile a una vera e propria parata impossibile. Poi la classica frittatona, che peraltro si sentiva nell’aria: Zappa entra a vuoto in mezzo al campo, Cambiaghi imprendibile a sinistra scappa e Mina non lo può fermare, il cross rasoterra è una lama sottile e Orsolini, perso da Augello, la deposita in rete, 2-1 e partita che diventa un tormento dall’11’.

Luvumbo si infortuna in allungo, che disdetta, al 22’: dentro Coman per l’angolano e Marin per Adopo, Bologna che toglie Erlic per Casale. Coman perde una palla sanguinosa in mezzo al campo, riparte Hoodgard che arriva fino all’area rossoblù, palla a Castro che ottiene un corner. Il Bologna segna sul calcio d’angolo, ma la rete è annullata per offside. Fuori Zortea per Gaetano, Cagliari super offensivo dal 31’. Ammonito Makoumbou (32’), fallo di rabbia ora che il campo sembra più grande con tutti quegli attaccanti. Il cross di Zappa dalla linea di fondo mette in difficoltà Skorupski, nulla di che. Giallo anche per Freuler, Nicola mette anche Viola per Makoumbou nei minuti finali, fuori Orsolini (standing ovation) e dentro Beukema, Italiano si cautela, gli ultimi giri di lancette servono solo per l’ovazione per i rossoblù di casa. Troppo buono questo Cagliari, ieri in una versione “cattiveria zero” in un secondo tempo dominato da chi aveva più voglia di vincere.

