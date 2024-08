E Triei omaggia Sant’Antonio di Mullò Da venerdì messe e spettacoli in piazza 

La chiesetta di Mullò è il luogo identitario per ciascun abitante di Triei. È qui che, da venerdì a domenica si riunisce la comunità. Da queste parti la devozione a Sant’Antonio da Padova è intensa.

L’apertura dei festeggiamenti è venerdì, con la processione che dalla chiesa parrocchiale accompagna il simulacro fino alle porte dell’abitato. Da qui, alle 18, il corteo prosegue in macchina verso il parco ambientale di Mullò. Il clima festoso è allietato dalle launeddas di Dante e Roberto Tangianu, dall’organetto di Francesco Orrù e dal gruppo folk Paesi d’Ogliastra. In serata, a Mullò, spettacolo di Andrea Rosas (Sonos de Sardigna). Alle 17.45 di sabato messa nella chiesetta e, in seconda serata, concerto con tributo a Vasco Rossi con i Kombriccola e in seguito dj set. L’11, alle 18.30, il simulacro farà rientro nella parrocchiale e in serata nell’anfiteatro spettacolo di Davide Puligheddu. Le messe del 9 e del 10 saranno animate dalla cantante Manuela Mameli. (Roberto Secci)

