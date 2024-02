E tre stelle illuminarono la nascita della Provincia 

Sartiglia, cinquant’anni fa. Nella domenica del 25 febbraio i Contadini raccolsero una sola stella che tradotto in starelli di grano e di orzo significava “asciuttori”, in italiano “miseria”.

Andò meglio il martedì, i Falegnami raddoppiarono il bottino: 2 stelle, niente di che. Come gli aruspici dell’antica Roma che frugando tra le viscere delle vittime traevano indizi di futuri prodigi o disgrazie, così gli oristanesi legati alla terra e all’artigianato assegnavano la buona o cattiva annata al numero delle stelle che venivano centrate.

L’anniversario

Perché ritornare indietro di mezzo secolo? Perché 5 mesi dopo, luglio 1974, accadde un fatto straordinario che l’Oristanese tutto, dal Barigadu alla Marmila, attendeva come manna dal cielo da un secolo: Oristano otteneva la promozione a provincia, quarto capoluogo della Sardegna. In quel giorno la grossolana credenza che legava il numero delle stelle infilzate alle stagioni più o meno fortunate veniva asfaltata dall’arte sottile della politica che aveva nel senatore Lucio Abis l’abile tessitore.

Le origini

Il cinquantesimo dell’istituzione della Provincia di Oristano è l’occasione per ricordare la Sartiglia di ieri e di oggi. Partendo dalle origini. Fu lo scrittore e intellettuale a tutto campo Francesco Masala a togliere la patina di sacralità alla giostra e a collocare su un piano terreno e non più “celeste” da dio o semidio su Componidori. Sosteneva Masala che una giostra del genere si praticava fin dal 1130. «Consiste - scriveva - in un torneo di tre cavalieri che devono in corsa infilare una lunga spada o uno stocco in un anello posto al centro di una stella d’argento. Qualcosa che poteva assomigliare a tutti i caroselli dell’Italia medioevale come la giostra della Quintana di Ascoli o del Saracino di Arezzo». Con varianti che nel tempo non sono state poche e di non poco conto.

Le modifiche

A iniziare dall’anello sostituito dalla stella a sei punte e più avanti negli anni zavorrata con palline di piombo con al centro un foro che con l’andare del tempo si è allargato per permettere più centri. Fino ai primi anni ‘80 le stelle raccolte si contavano su due, tre vuoi perché il foro era minimo sia perché i cavalieri non arrivavano a trenta (15 nel ‘74) provenienti da mezza provincia mentre oggi superano abbondantemente i 100 e sono in prevalenza oristanesi. In quel tempo la spada veniva concessa dai Componidori a pochi eletti, oggi in via Duomo “scendono” non meno di 100 cavalieri. Ieri la competizione era tra su Componidori e su segundu nell’infilare la stella con la spada e con su stoccu, oggi il raffronto è tra il numero delle stelle infilate nella Sartiglia della domenica e quella di martedì.

In passato la vestizione si faceva in forma privata nella casa dei presidenti dei Gremi, oggi solo invitati e imbucati. Ieri l’identità dei Componidori e dei cavalieri era nota solo ai componenti i Gremi, oggi sono di dominio pubblico ben prima della Candelora.

Le maschere

Fino al 1983 le “mascheras mabas”, ironici cavalieri travestiti da donna o con altri costumi in groppa ad asini e scalcinati cavalli seguivano la sfilata tra i lazzi e gli sberleffi della folla. Un pezzo di carnevale sepolto per non dissacrare l’austero cerimoniale della Sartigla. A seguire anche lo stop alla tradizione delle “mascherate” più serie che precedevano il corteo. Leggendarie quelle del commediografo Antonio Garau. Oggi di quelle stagioni resta un gruppo di una decina di maschere, un particolare simpatico ma a margine della manifestazione.

Ieri tutto nasceva e finiva con i Gremì, oggi ante e post dalla Fondazione Oristano nata dalle ceneri della Fondazione Sartiglia. Per la Sartiglia si può dire ciò che canta Guccini per una Venezia che «si vende ai turisti».

I tempi cambiano e la Sartiglia non poteva che inseguirli qualche volta scivolando ma sempre sorretta da una fede glorificata dai Gremi, omaggiata dai tamburini e dai trombettieri, dalle massaias e dalle massaieddas. Difesa dagli oristanesi che nel 50esimo di provincia, la consacrano regina per sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA