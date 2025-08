E tra un mese Acutis e Frassati saranno santi 

Roma. Papa Leone, al suo debutto con gli incontri di massa, ha già dato appuntamento alla Giornata mondiale della gioventù, che si svolgerà a Seul dal 3 all’8 agosto 2027, a cinque anni da quella di Lisbona, quando Francesco fece risuonare alto lo slogan “Todos todos todos”. Intanto si avvicinano le canonizzazioni di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, che saliranno agli onori degli altari il 7 settembre in piazza San Pietro. I due nuovi santi vogliono essere i modelli da proporre ai giovani del nuovo millennio. Acutis, studente quindicenne lombardo morto di leucemia fulminante e sepolto nel Santuario della Spogliazione di Assisi, sembra raccogliere in pieno la sfida del mondo digitale. Ma anche il torinese Frassati, morto 24enne di poliomielite, offre ai giovani una chiave per stare al mondo. Prevost lo ha citato sabato sera :«Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare».

