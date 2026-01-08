E tra pochi giorni gli ultimi tre incarichi 

Ancora qualche giorno, poi la Giunta provvederà a designare anche i direttori generali delle Asl rimaste scoperte: Cagliari, Sassari, Olbia. Questo dovrebbe succedere dopo il 14 gennaio, data fissata dal Tar per la decisione sul ricorso di Flavio Sensi, uno dei dg defenestrati prima della scadenza per effetto della legge sui commissariamenti poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Una misura definita anche ieri dalla stessa presidente della Regione «prudenziale». Quanto alle Asl di Cagliari e della Gallura, Todde ha fatto riferimento a una interlocuzione non positiva con gli ex direttori generali per giustificare la mancata nomina dei nuovi vertici.

Le quote

Ad ogni modo, le ultime tre caselle dovrebbero finire in quota Dem. Il Pd, infatti, nel giro di nomine del 30 gennaio ha potuto indicare solo Paolo Cannas nella Asl del Sulcis Iglesiente, dopo che era rimasto volontariamente fuori dai giochi al momento di indicare i commissari straordinari. Per Cagliari e Sassari, secondo quanto emerge, potrebbero essere pescati nell’elenco due direttori generali provenienti dalla penisola. Non ci sono tanti nomi a disposizione, considerato che due (Francesco Trotta e Andrea Fabbo, il primo in quota M5S, l’altro come tecnico voluto dalla presidente) sono stati già destinati a Nuoro e all’Ogliastra. Ora gli “stranieri” disponibili si contano davvero nelle dita di una mano. Si chiamano Joseph Polimeni, Thomas Schael, Paolo Zappalà.

