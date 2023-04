È tornato l’inverno, Pasqua con la neve sul tetto dell’Isola 

Le condizioni saranno queste anche per la Settimana Santa. Questo significa turisti attirati dalla neve nella settimana di Pasqua, anche se di solito quest’ultima è associata al bel tempo, a temperature in aumento e allegre scampagnate all’aperto. Il pranzo sarà al coperto, ma comunque irrinunciabile.

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature saranno in lieve aumento a partire da domani, ma con le minime che nella notte tra oggi e domani si abbasseranno intorno a zero gradi e determineranno possibili gelate nelle località più alte della provincia di Nuoro. Ieri con il trascorrere delle ore le precipitazioni nevose sono aumentate sul Gennargentu e poi nelle località più alte del Nuorese dove sono arrivati anche i primi disagi sulle strade. La coltre bianca ha raggiunto qualche centimetro sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, dove due chilometri prima e qualche chilometro dopo la galleria, sul passo di Corru ‘e boi, si è reso necessario l’intervento della Polizia stradale. Il comandante della Polstrada di Nuoro, Leo Testa, ha allertato l’Anas affinché metta in atto il piano neve con i mezzi spargisale e se sarà necessario con l’intervento delle macchine spazzaneve.

Con un colpo di coda l’inverno respinge la primavera. Sul Gennargentu si è vista anche la neve, ieri mattina, sopra i 1400 metri. Prima il caldo anomalo, poi un brusco calo delle temperature. Così nel Nuorese sono riapparsi anche fiocchi bianchi, misti a pioggia. Prima timidi poi sempre più densi. Al punto da riportare indietro il calendario a mesi da brivido, come quelli appena trascorsi. E così la settimana di Pasqua si annuncia bianca. E per gli operatori della montagna non è un male, anzi.

Previsioni

Buoni affari

Le strutture ricettive saranno pronte ad accoglierli. «La neve è inaspettata – dice Annamaria Pirellas, proprietaria dell’agriturismo Donnortei a Fonni – ma sicuramente attirerà molte persone anche se i turisti per Pasqua e Pasquetta preferiscono le belle giornate primaverili. Noi eravamo già al completo a prescindere da questa sorpresa, soprattutto a Pasqua e nel ponte del 25 aprile, ma siamo comunque contenti». Antonio Masini è il presidente dell’associazione “Welcome to Fonni”: «È stata una sorpresa un po' per tutti, non ce l’aspettavamo, ma siamo pronti ad accogliere a braccia aperte i turisti e siamo contenti di questa sorpresa». Se Fonni ride Desulo non è da meno. «I turisti per Pasqua arrivano e una piccola percentuale di loro verrà per la neve – dice Pino Puddu, proprietario di “Su Filariu”– Dovranno attrezzarsi, anche se le persone preferiscono la neve nei mesi invernali. Teniamo presente che se arriva una bella nevicata è un bene soprattutto per la natura».

Pure l’anno scorso in questo periodo nevicava, anche se quest’anno è stata proprio una sorpresa visto il caldo dei giorni scorsi. Comunque vada e al netto dei disagi la montagna affascina. L'acqua tanto invocata è arrivata e riporterà il sorriso a chi lavora nelle campagne.

