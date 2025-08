È tornato di moda il centravanti 

C’era una volta il "falso nueve”, oramai soppiantato dal caro vecchio bomber di razza, quel marcantonio del gol messo in soffitta dagli amanti del 4-3-3 e ora rispolverato forse perché dotato anche e finalmente di piedi buoni. Corsi e ricorsi storici del calcio, che a ritmo regolare cerca le novità e poi torna alle vecchie sicurezze. Così da Pep Guardiola secondo cui «il centravanti è lo spazio» (del resto in squadra il Barcellona aveva un certo Messi) si è tornati ora agli attaccanti tradizionali. Il cambio di rotta è iniziato forse col gigante norvegese Haaland, che oltre a mettere l’Italia con un piede fuori dall’ennesimo Mondiale di calcio ha convinto il suo tecnico al Manchester City (proprio Guardiola) a mettersi alle spalle l’idea di giocare con un attaccante che non è un attaccante. Eppure furono i catalani dell’allenatore iberico, trionfatore in Spagna e in Europa dal 2008 al 2012, ad applicare per primo il concetto dì “falso nueve”.

La stessa Spagna del ct Vicente Del Bosque utilizzò quel metodo a Kiev nella finale di Euro 2012 contro l’Italia di Prandelli. Antesignana in Italia è stata la prima Roma di Luciano Spalletti con Francesco Totti che, utilizzato da falso nove, riuscì a segnare nella stagione 2006-2007 ben 26 gol regalandogli la Scarpa d’Oro, premio per il miglior cannoniere europeo.

