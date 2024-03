È tornata un’Italia bella da impazzire: battuta la Scozia a Roma dopo 11 anni 

Roma. Una meta alla volta, l’Italia del rugby sta diventando qualcosa di bello. Una squadra che non sa solo difendere contro avversari più forti e blasonati, ma che con la palla in mano ha imparato a fare male. Ieri a Roma sono tornati gli Azzurri che fanno sognare i tifosi della palla ovale: la Scozia si è arresa all’Olimpico nel Sei Nazioni undici anni dopo l’ultima volta e il cucchiaio di legno questa volta lascia lo Stivale per approdare (al momento) in Galles. Partita per cuori fortissimi, finita 31-29 con un finale palpitante.

Dopo un decennio

Questo torneo del 2024, se non è il migliore di sempre nella storia dell’Italrugby, può diventarlo. Dopo la sconfitta di misura con l’Inghilterra e lo storico pareggio, con rimpianti, in Francia (quel palo sul calcio finale...), gli Azzurri hanno fatto finalmente bottino pieno. Contro gli Highlanders era il terzo scontro in 12 mesi: dopo aver perso a tempo scaduto sia nel Sei Nazioni 2023 sia nel test match di luglio prima della Coppa del Mondo in Francia, l’Italia bramava fortemente il nono successo di sempre sulla squadra (tra quelle partecipanti al torneo) con cui ha avuto più spesso la meglio. Però la vittoria su mancava dal 2015 (in casa addirittura dal 2012), ora quella maledizione è stata spezzata.

Il match

Il ct Gonzalo Quesada, che in terza linea ha recuperato Negri, ha lanciato dal primo minuto il debuttante Louis Lynagh, figlio dell’australiano Michael campione del mondo nel 1991. Il suo rivale (privo di Tuipulotu, infortunato) ha confermato invece dodici quindicesimi della formazione vittoriosa sull’Inghilterra. Caricati dall’Inno di Mameli e da un Olimpico senza un seggiolino libero, Lamaro e compagni hanno sbloccato il risultato con la punizione di Garbisi dopo appena 1’; la Scozia però nei successivi 11’ ha messo a segno due mete con Fagerson e Steyn, entrambe trasformate da Russell. L’Italia non ha rinunciato a giocare e a far vedere quell’atteggiamento propositivo che tanto piace ai tifosi: Garbisi e Brex hanno accorciato le distanze, poi il piazzato di Russell e la meta di Schoeman hanno ricordato a tutti il potenziale scozzese.

Si riparte

La meta annullata a Horne a inizio ripresa ha galvanizzato gli Azzurri: il giovane Lynagh ha segnato i suoi primi 5 punti in Nazionale, poi Varney lo ha imitato ispirato da una grande azione di Vintcent, quindi i tre punti della trasformazione di Garbisi: l’Italia a metà secondo tempo è andata sopra 28-22. Quesada ha sparigliato le carte con cinque cambi, tra cui il rientrante Lorenzo Cannone infortunatosi a febbraio contro l’Inghilterra. Da pelle d’oca gli ultimi 15’, con gli Azzurri a lottare con le unghie e i denti e la Scozia che, grazie a Skinner e Russell, si è riportata due punti sotto (31-29). Ma l’Italia ha tenuto e a fine gara il capitano Michele Lamaro ha potuto sorridere: «Stiamo crescendo, venivamo dalle ottime partite con Inghilterra e Francia. Altre volte saremmo calati nella prestazione, stavolta no: siamo cresciuti fino alla fine, con compostezza e precisione. È stata una partita incredibile». Entusiasta il ct Quesada: «I ragazzi non hanno mai mollato, la mia soddisfazione è vedere la gioia dei giocatori e dello staff. Dobbiamo credere ancor più in noi stessi. Sono fiero dei ragazzi: abbiamo visto organizzazione difensiva, gestione del gioco, cuore, impegno e sacrificio. Volevamo ritrovare la nostra identità e ci siamo riusciti. Siamo una squadra di pazzi». Ora il Galles per chiudere il Sei Nazioni «nel migliore dei modi», ha detto Lamaro. L’Itala è tornata.

