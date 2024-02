È tornata la vera torres 

Torres 1

Perugia 0

Torres (3-4-1-2) : Garau; Siniega, Idda, Dametto; Zecca (45’ st Pinna), Giorico, Cester, Zambataro; Mastinu (33’ st Masala); Diakité, Scotto (15’ st Ruocco). In panchina Petriccione, Nunziatini, Goglino, Liviero, Lora, Fischnaller, Verduci, Rosi. Allenatore Greco.

Perugia (3-5-2) : Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell'Orco (35’ st Polizzi); Paz (45’ st Cudrig), Iannoni, (35’ st Matos) Torrasi, (35’ st Giunti) Kouan, Lisi (25’ st Cancellieri); Sylla, Seghetti. In panchina Abibi, Ricci, Souare, Viti. Allenatore Formisano.

Arbitro : Crezzini di Siena.

Rete : secondo tempo 32’ (r) Diakité.

Note : ammoniti Iannoni, Diakite, Torrasi, Zecca, Idda, Adamonis; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 3.444.

Sassari. Soffre, esce nella ripresa e batte il tosto Perugia con un rigore di Diakité che vale molto più dei tre punti. La Torres allunga sulle inseguitrici e certifica la fine della crisi dopo le tre sconfitte di fila, perché il successo si accoppia al colpaccio sul campo della Lucchese.

Quello che ha perso in estetica la formazione di Greco lo ha acquistato in equilibrio tattico. Più solidità a centrocampo con Cester al fianco di Giorico. I rugbisti del Perugia (davvero impressionanti come stazza fisica) hanno provato a far pesare i muscoli, ma hanno trovato una Torres molto accorta che ha concesso pochino nel primo tempo e quasi nulla nel secondo. Il cambio di ritmo lo ha prodotto l'ingresso di Ruocco, decisamente più rapido e verticale rispetto a Scotto.

Cronaca

Il problema muscolare nel riscaldamento pre-gara toglie Fischnaller e costringe mister Greco a inserire dal primo minuto Diakité. Al quarto d’ora orrenda esecuzione di una punizione in attacco e Seghetti vince il contrasto con Giorico scappando per 50 metri, ma calcia incredibilmente fuori sull’uscita di Garau, che qualche minuto dopo vola per deviare l’incornata angolata di Kouan.

La Torres si accende nel finale: tiro al volo di Dametto respinto dal portiere e al 45’ Diakité incorna su assist di Giorico ma non trova la porta.Nella ripresa entra Ruocco e i rossoblù provano il contropiede: Mastinu non ci arriva. Al 77’ azione rapida a destra: Mastinu serve opposto Ruocco: finta, dribbling e fallo di Kouan. Il rigore lo trasforma Diakité spiazzando Adamonis.

