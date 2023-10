È tornata la squadra di calcio 

Ha debuttato domenica e ha fin da subito fatto capire di che pasta è fatta battendo 4-1 il Nuraminis. L’esordio in Terza categoria (girone B) della polisportiva Santa Vittoria è insomma stato dei migliori. Una squadra di calcio in paese non si vedeva dal 2018 ma quando passione e amicizia incontrano le esigenze di una comunità, questo sport può diventare il motore per divertirsi in modo sano tra chi è cresciuto a pane e calcio.

Non solo ragazzi di Esterzili, ma della rosa fanno parte anche giovani di Sadali, Ovodda, Orgosolo, Escalaplano, Seulo, Ussassai, Gadoni e Tonara. Il mister, sangue esterzilese, è Paolo Dessì, infermiere classe 1967. Così come il direttivo: Andrea Boi, Walter Laconi e Amedeo Deiana.

Ora manca solo il campo da calcio, infatti per le prime partite casalinghe la polisportiva Santa Vittoria giocherà a Sadali. I lavori, un investimento da 640 mila euro che sta dando all’impianto costruito negli anni Settanta una nuova veste, sono ormai agli sgoccioli.

