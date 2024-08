E torna in pole Gaetano  

Quando il calciomercato si avvicina al traguardo non ci sono certezze. E così il norvegese Thorstvedt, che sembrava a un passo, ora è lontanissimo dal Cagliari, che invece torna prepotentemente su Gaetano, quando il centrocampista napoletano sembrava ormai sfumato.

Ribaltone

Il Sassuolo spara alto per Thorstvedt, circa 10 milioni, e il Cagliari batte in ritirata, non riuscendo ad azzerare il prezzo con gli inserimenti di Makoumbou, Scuffet e Lapadula. E così ecco il rilancio per Gaetano col Napoli, che stavolta apre le porte alle proposte dei rossoblù, visto che Conte ha preteso i rinforzi dopo il pesante 0-3 col Verona all’esordio. Servono soldi e anche la cessione di Gaetano val bene un tesoretto. Così proprio il classe 2000 di Cimitile, che ha da tempo l’accordo con il Cagliari, potrebbe (ri)essere il tanto atteso trequartista. Ma da qui al 30 agosto c’è anche da sfoltire la rosa, con Makoumbou che piace sempre al Sassuolo e all’estero, Lapadula in bilico (per la sua sostituzione resta valida l’opzione Okereke) e Jankto e Pereiro fuori dai piani di Nicola.

I Conti stanno a zero

Intanto il Cagliari ha visto partire anche l’ultimo rappresentante della famiglia Conti. Dopo capitan Daniele, che aveva salutato dopo la retrocessione del 2022, e il figlio più grande Bruno (rientrato al Verona dopo il prestito al Monterosi), ha salutato la Sardegna anche il fresco diciottenne Manuel, che ha accettato le proposte dell’Udinese, con la cui Primavera ha fatto il suo esordio venerdì, nella gara persa dai friulani col Lecce.