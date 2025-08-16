E Tony Effe  risponde a Fedez  con “Chiara”  

La miglior vendetta è l’indifferenza. O quasi. Chi si aspettava che dal palco del Red Valley Tony Effe rispondesse in maniera plateale a Fedez, che l’aveva tirato in ballo insieme ad altri (tra cui Elodie e Ilaria Salis) due sere prima inserendo una nuova strofa al brano “Tutto il contrario” («Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti», seguito da un insulto), è rimasto deluso.

Venerdì notte alla Olbia Arena il rapper romano si è limitato a cantare “Chiara” davanti alla compagna, l’influencer Giulia De Lellis, in dolce attesa e col pancione in bella vista, e a 15mila persone. Senza dover aggiungere altro: il testo del brano, che ha alimentato il dissing con Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, dice tutto. «Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno sei scappato via», «I tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto i figli solamente per postarli», e ancora «Non si lascia una mamma sola, sei proprio una brutta persona» e «Lucia, ti do un consiglio, la vita è corta, devi stare tranquillo, non assomigli a tuo figlio, l'hai chiamato Leo- ma sei un coniglio», col ritornello «Chiara dice che mi adora» a inframmezzare tutto.Da registrare che nella terza data del Red Valley Anna ha festeggiato il suo 22esimo compleanno e Rrari Dal Tacco è stato costretto al forfait per problemi di salute. (i. g.)

