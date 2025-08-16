VaiOnline
Festival/2.
17 agosto 2025 alle 01:13

E Tony Effe  risponde a Fedez  con “Chiara”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La miglior vendetta è l’indifferenza. O quasi. Chi si aspettava che dal palco del Red Valley Tony Effe rispondesse in maniera plateale a Fedez, che l’aveva tirato in ballo insieme ad altri (tra cui Elodie e Ilaria Salis) due sere prima inserendo una nuova strofa al brano “Tutto il contrario” («Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti», seguito da un insulto), è rimasto deluso.

Venerdì notte alla Olbia Arena il rapper romano si è limitato a cantare “Chiara” davanti alla compagna, l’influencer Giulia De Lellis, in dolce attesa e col pancione in bella vista, e a 15mila persone. Senza dover aggiungere altro: il testo del brano, che ha alimentato il dissing con Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, dice tutto. «Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno sei scappato via», «I tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto i figli solamente per postarli», e ancora «Non si lascia una mamma sola, sei proprio una brutta persona» e «Lucia, ti do un consiglio, la vita è corta, devi stare tranquillo, non assomigli a tuo figlio, l'hai chiamato Leo- ma sei un coniglio», col ritornello «Chiara dice che mi adora» a inframmezzare tutto.Da registrare che nella terza data del Red Valley Anna ha festeggiato il suo 22esimo compleanno e Rrari Dal Tacco è stato costretto al forfait per problemi di salute. (i. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci