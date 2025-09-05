VaiOnline
40 anni dopo.
06 settembre 2025 alle 00:20

E Tonara rievoca Rock Area: live, mostre e incontri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La memoria del primo, grande festival di musica alternativa in Sardegna non si è mai estinta, e torna oggi più che viva che mai. Da questa mattina a Tonara ha inizio Rock Area 40, due giorni dedicati al quarantennale dell’omonima rassegna, che dal 1985 al 1992 diventò un riferimento per i gruppi sardi di allora. L’iniziativa è in collaborazione tra Sa Scena e la Pro Loco di Tonara.

Alle 12 di oggi le ex scuole medie di via Sant’Antonio fanno da teatro inaugurale, con l’apertura della mostra dedicata a Rock Area: fotografie, locandine e soprattutto tante testimonianze giornalistiche dei tempi, molte di esse dagli archivi del nostro giornale. Per le 16:30, all’ex asilo nell’angolo tra via Monsignor Tore e via Sant’Antonio, sono previsti gli incontri “Rock Area, le origini” e “Rock Area visto da fuori”, intervallati dal concerto di Alberto Sanna. Ospiti, tra gli altri, anche Francesco Abate, Enrico Spanu, Maurizio Pretta, Claudio Loi e Davide Catinari. Terminano la prima giornata, nel piazzale dietro la chiesa di Sant’Antonio, i live di Bacters, Fenech e X-Nipples e il dj-set di Palitrottu. Domani la riapertura della mostra è alle 11, mentre sempre all’angolo con via Monsignor Tore si prepara alle 17 un terzo incontro: “Rock Area e la scena isolana”, con il dibattito sull’impatto dell'originale festival e la presentazione di “The Missing Boys”, diretto da Catinari. A chiudere il programma, la proiezione del docu-film. (e. m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 