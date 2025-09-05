E Tonara rievoca Rock Area: live, mostre e incontri 

La memoria del primo, grande festival di musica alternativa in Sardegna non si è mai estinta, e torna oggi più che viva che mai. Da questa mattina a Tonara ha inizio Rock Area 40, due giorni dedicati al quarantennale dell’omonima rassegna, che dal 1985 al 1992 diventò un riferimento per i gruppi sardi di allora. L’iniziativa è in collaborazione tra Sa Scena e la Pro Loco di Tonara.

Alle 12 di oggi le ex scuole medie di via Sant’Antonio fanno da teatro inaugurale, con l’apertura della mostra dedicata a Rock Area: fotografie, locandine e soprattutto tante testimonianze giornalistiche dei tempi, molte di esse dagli archivi del nostro giornale. Per le 16:30, all’ex asilo nell’angolo tra via Monsignor Tore e via Sant’Antonio, sono previsti gli incontri “Rock Area, le origini” e “Rock Area visto da fuori”, intervallati dal concerto di Alberto Sanna. Ospiti, tra gli altri, anche Francesco Abate, Enrico Spanu, Maurizio Pretta, Claudio Loi e Davide Catinari. Terminano la prima giornata, nel piazzale dietro la chiesa di Sant’Antonio, i live di Bacters, Fenech e X-Nipples e il dj-set di Palitrottu. Domani la riapertura della mostra è alle 11, mentre sempre all’angolo con via Monsignor Tore si prepara alle 17 un terzo incontro: “Rock Area e la scena isolana”, con il dibattito sull’impatto dell'originale festival e la presentazione di “The Missing Boys”, diretto da Catinari. A chiudere il programma, la proiezione del docu-film. (e. m. c.)

