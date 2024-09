«È terrorismo, ormai qui è come Gaza» 

Beirut. «Qui, come a Gaza, Israele sta facendo terra bruciata». Huda, madre di tre figli, lo dice mentre è in fuga da Bint Jbeil, cittadina del sud del Libano distrutta dalla furia militare israeliana, scatenata anche contro decine di migliaia di civili nelle regioni meridionali libanesi e nella valle orientale della Bekaa. «Grazie Nasrallah che ci hai portato Gaza nelle nostre case», mormora invece Muhammad, contadino della regione di Nabatiye, critico sulle scelte politiche del leader di Hezbollah. Ali, abitante della periferia di Tiro, non discute invece la politica del partito ma accusa Israele di voler «trasformare il sud del Libano in una nuova Gaza mentre il mondo guarda senza muovere un dito. Israele è uno Stato terrorista», e intanto cerca di raggiungere le zone più sicure del Paese dei Cedri mentre gli ospedali sono al collasso per le migliaia di feriti e le scuole si trasformano in rifugi di emergenza.

