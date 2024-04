In Seconda categoria è tempo di playoff e playout. Conclusa la sessione regolare dei sette gironi che hanno coinvolto complessivamente 98 squadre, il torneo si avvia all’epilogo: da domenica sono in programma gli spareggi che decreteranno gli ultimi verdetti. Hanno festeggiato il salto in Prima categoria Virtus Villamar, Santadi, Tertenia, Sanverese, Fc Alghero, Don Cesare Delogu e Malaspina; sono retrocesse Su Planu, Audax, Lotzarai, Solarussa 2012, Treselighes, Gennargentu Desulo, Atletico Phiniscollis e Rudalza.

Il girone A «è stato di alto livello», il commento di Danilo Scusa, tecnico del Burcei, «la Virtus Villamar ha ampiamente meritato la vittoria. È stata la formazione più costante. Per quanto ci riguarda, essendo una matricola siamo soddisfatti di aver raggiunto la salvezza evitando i playout». Tra i protagonisti del girone B c’è stato Roberto Palmas, difensore del Pula: «Abbiamo cercato di lottare per la promozione ma il Santadi ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Solo il Domusnovas è rimasto in corsa sino alla fine».

I playoff prevedono un triangolare e due accoppiamenti. Per il primo sono in lizza le seconde classificate dei gironi A, B e C. La giornata d’esordio, il 28 aprile, propone (alle 16) Domusnovas-Bariese (riposa l’Atletico Sanluri). La seconda giornata è fissata per il primo maggio, la terza si giocherà il 5 maggio sempre alle 16. La gara di andata degli accoppiamenti prevede invece domenica alle 16 Ruinas-Bottida (rivincita il 5 maggio), mentre Lulese e Laerru ieri hanno giocato l’andata e il 28 disputeranno il ritorno. «Tutte squadre di buon livello», dice Andrea Spiga,ex tecnico di Quartu 2000 e Settimo, «ho visto qualche gara e sono rimasto sorpreso in positivo. Non ci sono favoriti».

Per il triangolare, nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice e in caso di pareggio si giocherà Atletico Sanluri-Domusnovas, perché la Bariese esordirà nel mini torneo in trasferta. Per stabilire la vincente conteranno nell’ordine: il maggior numero dei punti, la migliore differenza reti, il maggiore numeri di gol segnati, il maggiore numero di reti segnate in trasferta. Persistendo la parità, si andrà avanti col sorteggio da parte del Comitato regionale. Per gli accoppiamenti non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti i supplementari: nell’ipotesi di parità dopo le due sfide (andata e ritorno) ci saranno i rigori.

I playout si giocano il 28 aprile (gare di andata) e il 5 maggio (ritorno) dalle 16. La prima gara vedrà in casa la squadra classificatasi penultima. In scena Orione-Havana San Basilio, Siliqua-Bindua, Amatori Jerzu-Girasole, Oristanese-Allai, Junior Ozierese-Norbello, Cadaruina-Florinas. «Sono incontri complicati dove ci si gioca un’intera stagione», dice Nicola Zunnui, tecnico dell’Orione, «abbiamo l’obbligo di vincere almeno una partita e di non perdere l’altra. Affrontiamo un avversario tosto. Ce la giocheremo». In caso di parità al termine del doppio confronto (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti supplementari) retrocederà in Terza categoria la formazione con la peggior classifica (la 13esima).

