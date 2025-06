E Tempio rende omaggio al suo Faber 

Colpo grosso per il Faber Festival di Tempio, gli organizzatori si sono assicurati per l’edizione 2025 (il fine settimana dall’11 al 13 luglio) il contributo di Dori Ghezzi (che dialogherà con Flavio Soriga su Fabrizio De André) e del batterista Ellade Bandini, storico collaboratore di De André, ma anche di Francesco Guccini, Paolo Conte, Mina, Vinicio Capossela e di tanti artisti. Ieri il sindaco di Tempio Gianni Addis e l’assessora Elizabeth Vargiu hanno confermato i nomi di Sandro Fresi, direzione artistica, e della produzione, affidata a Paola Giua. Fresi ha definito De André “uno spirito del luogo” per Tempio e per la Gallura e quest’anno è stata fatta la scelta di affidare alla compagna di De André, Dori Ghezzi, il racconto della figura del cantautore. L’appuntamento è per sabato 12 luglio, alle 18,30, in piazza Faber. La Fondazione Fabrizio De Andrè anche quest’anno è tra i partner della manifestazione tempiese.

Ellade Bandini in diretta

Ma ieri la presentazione del Faber Festival, nel palazzo di rappresentanza del Comune di Tempio, ha regalato un momento intenso e a tratti commovente. Il batterista Ellade Bandini si è collegato in streaming e ha parlato di Fabrizio De André e del suo rapporto con il cantautore. Bandini, emozionato, è tornato indietro nel tempo: «Io e Fabrizio non abbiamo mai litigato e questa è già una cosa straordinaria. Io sono il batterista live che ha collaborato più a lungo con De André, ho fatto tutti i concerti. E ricordo concerti storici come quello del 1984 a Genova, dopo l’uscita di Creuza de ma. Lui era terrorizzato e si prese una settimana di riposo per affrontare quell’appuntamento. La diede anche a me, perché io dovevo volare in Spagna per un altro impegno. Arrivai in ritardo a ridosso del concerto genovese. Fabrizio era arrabbiatissimo, ma non mi picchiò. Ringrazio Tempio e la Sardegna per questa opportunità. Fabrizio vi amava e vi aveva scelto con la sua precisione e pignoleria». Bandini si esibirà, venerdì 11 luglio, insieme alla cover band Zirichiltaggia. Altro appuntamento importante, domenica 13 luglio, il trekking musicale sul Limbara con Sandro Fresi, Coro Cuncordu di Bortigali, Mauro Fresi e Federico Marras Perantoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA