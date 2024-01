E Tajani blinda il bis di Bardi e Cirio 

Il timone delle due regioni forziste, a breve alla prova elettorale, non si tocca. Il concetto, sottinteso nei giorni scorsi, diventa mantra. E ora il tono di Antonio Tajani si fa perentorio: «Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa» ai governatori uscenti in Basilicata e Piemonte. Per FI, Vito Bardi e Alberto Cirio saranno i candidati del centrodestra perché «sono in alta classifica, i migliori per vincere avendo governato bene», insiste il segretario azzurro da Torino. Archiviata dunque la partita per la Sardegna, Forza Italia alza la posta sulle prossime elezioni: non solo blinda la corsa al bis dei “suoi” dal rischio di mire leghiste (con il nome di Pasquale Pepe, ex senatore e fedelissimo di Matteo Salvini). Ma affossa il piano B, di un candidato civico, che circola soprattutto in Basilicata. Il partito che sta per spegnere 30 candeline - ricordando, il 26 gennaio, l’annuncio della discesa in campo di Silvio Berlusconi nel ‘94 - si mobilita. Per recuperare consensi e per difendersi dal fuoco alleato che cova sotto la cenere. Nel frattempo la tensione nel centrodestra resta viva, anche se poco loquace. Chissà se il prossimo Consiglio dei ministri - probabilmente convocato giovedì - sbloccherà il tetto dei due mandati per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti, che è stato stoppato la settimana scorsa ufficialmente perché finito in coda alla riunione.

