E sulle strade alternative è un’odissea  

Già ieri, primo giorno di chiusura di via Roma, in tanti hanno cercato percorsi alternativi per raggiungere il centro di Cagliari. Senza più la possibilità di attraversare il lato portici, ipotizzando che tutto il traffico si spostasse sul versante lato porto (e così è stato nelle ore di punta), la scelta dei cagliaritani è caduta su viale San Vincenzo: da lì, oltre piazza d’Armi, giù per viale Merello, fino ad arrivare in centro, era il percorso più ovvio. Il fatto è che l’hanno pensato in tanti, troppi: e nelle ore di punta, la mattina alle 8 e all’ora di pranzo, tutti in fila per venti minuti per passare dai Giardini pubblici a piazza d’Armi. L’assessore comunale alla Viabilità Alessio Mereu spiega che «nei prossimi giorni faremo un intervento per migliorare la viabilità in viale San Vincenzo». Che cosa? L’idea è quella di cancellare dieci, massimo dodici parcheggi per consentire a chi deve svoltare a destra in via Is Mirrionis di non ingrossare la coda al semaforo di piazza d’Armi. Il restringimento della carreggiata, infatti, è causato proprio dai parcheggi che creano un imbuto da cui è difficile uscire quando il semaforo diventa rosso. Vero, va detto, che già nei giorni precedenti alla chiusura di via Roma viale San Vincenzo è stato utilizzato come alternativa per chi doveva andare in centro. Ma adesso, con la nuova viabilità imposta dalla chiusura di via Roma, è verosimile che viale San Vincenzo sarà scelto ancora di più come alternativa per il centro. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA