E sulla 131 salta il “tappo” di Nuraminis 

La novità è significativa: tra lunedì e martedì nella Carlo Felice, tratto di Nuraminis, riaprono altri 3 chilometri. Tanti saluti alla “complanare”, soluzione viaria forzata negli ultimi due anni nonostante i disagi per gli automobilisti. I lavori di ammodernamento, portati avanti dall’impresa Aleandri Spa, adesso proseguiranno. La riapertura sarà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 chilometri orari», informa l’Anas, annunciando il ripristino della viabilità locale. Per migliorare la percorribilità nella 131, tra fine mese e l’inizio di novembre dovrebbe iniziare la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia per Serramanna. Ma l’amministrazione chiede all’Anas: «Quale sarà la viabilità alternativa?».

I dati delle strade

Una decina di incidenti al giorno – più o meno – e quasi 400 feriti al mese. Le statistiche dell’Aci descrivono un’Isola in cui i pericoli per chi guida sono in crescita costante: da quelli strutturali – asfalto impresentabile, deviazioni che spuntano come funghi, lavori in corso permanenti – ai fattori esterni legati ai conducenti. Eccesso di velocità, uso del telefonino al volante, a volte abuso di alcol e droghe. Sono 3.313 gli incidenti stradali. Secondo l’Automobile club d’Italia la strada statale sarda in cui si verificano più incidenti è la Carlo Felice: in un anno sono 147, a cui si aggiungono i 20 della 131 Dir e i 41 della diramazione centrale Nuorese. Nel 2022 si sono registrati 3 mortali e 230 feriti. Il tratto con un maggior tasso di incidenti per chilometro è quello della 131 Dir, che dall’Asse mediano di Cagliari porta a Sestu.

RIPRODUZIONE RISERVATA