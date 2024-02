E Sulemana è pronto per Udine 

Niente rivoluzioni o clausure, il Cagliari cerca di trovare nella normalità la forza per ripartire. Allenamenti al mattino, ieri come oggi e nei prossimi giorni, con l'obiettivo di arrivare al massimo alla gara di domenica pomeriggio (ore 15) al “Bluenergy Stadium” con l'Udinese. E con un Sulemana pronto a riprendere il suo posto.

Ultimo passo

Una giornata, quella di ieri, dedicata a esercitazioni sul possesso palla e una serie di partitelle a campo ridotto. Parzialmente in gruppo il ghanese, infortunatosi nei minuti iniziali della gara col Torino e che oggi potrebbe avere il via libera per tornare a completa disposizione di Ranieri. Un recupero importante quello di Sulemana, visto il calo di condizione di Prati, che sabato scorso è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, come non capitava addirittura dalla gara casalinga col Milan, alla sesta giornata, il lontano 27 settembre.

A Udine, invece mancheranno ancora Hatzidiakos (che ne avrà almeno per altre 2-3 settimane), Oristanio e Shomurodov, che hanno messo nel mirino la settimana che porterà alla gara con l'Empoli. Mancherà anche Aresti, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel caotico dopo-partita contro la Lazio. (al.m.)

