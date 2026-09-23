E… “Sulcis in fundo”, ci vediamo alle 19 al Teatro Electra 

Torna a Iglesias “Sulcis in fundo”, la rassegna teatrale che da cinque anni accompagna l’autunno del Teatro Electra. Da sabato, e sino al 31 ottobre, 7 spettacoli, tutti con inizio alle 19, comporranno l’edizione 2026, intitolata “Sette atti di gentilezza”: «Un tema che non impone un unico linguaggio alle opere, ma le mette in relazione», spiega il direttore artistico Fabrizio Carta. Gli spettacoli attraverseranno universi narrativi differenti, dalla memoria alla storia, dalla commedia al teatro civile, dalla fragilità delle relazioni alla libertà del pensiero».

Si parte dopodomani con “Samuele – su ’r bandiu”, produzione de Il Crogiuolo, con testo e regia di Bepi Vigna e sul palco l’attore Fabrizio Congia. La vicenda di Samuele Stochino, la “Tigre d’Ogliastra”, dalla guerra alla latitanza fino alla morte, diventa una riflessione sulla necessità di comprendere una storia umana prima del giudizio.

Domenica è la volta di “Gaber e noi”, esito di un laboratorio di Quinte Emotive dedicato a Giorgio Gaber, tra teatro-canzone, ironia e libertà di pensiero, mentre il 3 ottobre ecco la compagnia La Maschera con “Chiedilo alla badante”, scritto da Anna Pia ed Enzo Parodo con Fulvia e Viviana Ibba. Il 10 ottobre Cada Die Teatro porta in scena “Riva Luigi ’69-’70 – Cagliari ai dì dello scudetto”, di e con Alessandro Lay, che narra del trionfo del Cagliari nel 1970 visto dagli occhi di un bambino. Il 17 ottobre Bocheteatro propone “Bachisio Spanu”, di Marco Parodi e con Giovanni Carroni, tratto da “Un anno sull’Altipiano” di Emilio Lussu, mentre Il 24 ottobre torna in scena Cada Die Teatro con “Laribiancos”, per la regia di Giancarlo Biffi. Le musiche di Paolo Fresu accompagnano la storia dei poveri di Arasolè, partiti per la guerra, in una costante ricerca della solidarietà. Chiude il 31 ottobre “Il filo di Teseo”, produzione di Quinte Emotive, per la regia di Andrea Serra, con Fabrizio Carta, Nicoletta Pusceddu, Cristina Pillola e Alessandro Piga. Lo spettacolo affronta l'Alzheimer e i cambiamenti che essa introduce nelle famiglie.

La rassegna è realizzata da Quinte Emotive Ets con il patrocinio della Cultura del Comune di Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA