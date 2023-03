E sul welfare spunta il primo embrione dell’opposizione unita 

Quando polemizza in Aula con la premier e definisce «del tutto insoddisfacenti» le sue risposte, Elly Schlein sembra parlare a nome dell’intera opposizione, non solo del Pd. E questo nonostante il leader del M5S Giuseppe Conte, pochi minuti prima che Schlein prenda la parola, abbia annunciato con un comunicato la calendarizzazione della «sua proposta di legge» sul salario minimo. Una coincidenza temporale che alcuni definiscono una scorrettezza» ma Schlein, interrogata dai cronisti sul punto, minimizza: «Spero che su questo tema del salario minimo in realtà si faccia una battaglia comune in Parlamento e nelle piazze», taglia corto spiegando che lei spera che le varie proposte sul punto verranno abbinate ed esaminate insieme. Esplicito Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, che invita a «non fare una gara» su chi presenta prima la proposta di legge. E il salario minimo sembra poter compattare l’intero centrosinistra visto che anche il terzo Polo, seppur con qualche distinguo, ha già presentato un provvedimento. Ma per Schlein è anche la prima volta da segretaria di una conferenza stampa a Montecitorio, organizzata a sorpresa per comunicare la decisione del Pd di aderire alla manifestazione di sabato a Milano in difesa dei figli delle coppie gay.

La giacca rosa

Seguita dai cronisti che tentano di strapparle un commento, sorride gentile ma accetta di parlare solo sulla manifestazione di Milano e sui temi affrontati poco prima durante il Question Time. L’unica frase extra la concede a una giornalista che le chiede di che colore sia in realtà la sua giacca, che oscilla tra le sfumature del bianco e del rosa chiaro. Ammette che è un rosa chiaro, ma poi mostra il fiocco viola sul bavero per ricordare la giornata dei disturbi alimentari.

