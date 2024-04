È successo di nuovo Stavolta è la Primavera a ribaltare l’Atalanta 

Cagliari 3

Atalanta 1

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi (34’ st Marini), Catena (41’ pt Franke), Cogoni, Arba, Sulev (16’ st Simonetta), Marcolini, Balde, Carboni (16’ st Malfitano), Bolzan (16’ st Achour), Konate. In panchina Renna, Wodzicki, Conti, Pintus, Pierangeli, Trepy. Allenatore Pisacane.

Atalanta (3-5-2) : Pardel, Obrić, Ghezzi (17’ st Bonanomi), Manzoni (37’ st Capac), Riccio (31’ st Camara), Armstrong, Fiogbe, Tavanti, Tornaghi, Castiello (17’ st Cassa), Colombo. In panchina Sala, Zanchi, Simonetto, Mensah, Jonsson, Martinelli, Ramaj. Allenatore Bosi.

Arbitro : Burlando di Genova.

Reti : 22’ pt Fiogbe, 3’ st Konate, 35’ st Marini, 50’ st Malfitano.

Note : ammoniti Marcolini, Sulev, Ghezzi, Franke, Tavanti, Sala. Recupero 3’ pt, 6’ st.



Un’altra prova di carattere per il Cagliari Primavera che stende 3-1 l’Atalanta, rimontando lo svantaggio iniziale nella ripresa. La squadra di Pisacane si porta ora a -5 dalla zona playoff e spera in un passo falso del Torino, impegnato oggi alle 13 a Firenze. Cagliari in pieno controllo del match fin dai primi minuti. Al quarto d’ora Bolzan, con una rovesciata pirotecnica, chiama in causa Pardel che mette in angolo. Al 20’ lancio lungo di Sulev per la penetrazione di Idrissi, il terzino prova a sorprendere Pardel con un pallonetto. Al 22’ l’Atalanta rompe l’equilibrio, su un calcio d’angolo, con Fiogbe. La rete degli ospiti non condiziona il Cagliari che, invece, costruisce una serie di occasioni con Bolzan, al 24’, e Carboni, al 33’. Al 40’ Catena accusa un problema fisico e lascia il posto a Franke. Il primo tempo termina così sul risultato di 1-0 per la Dea. A tre minuti dall’inizio della ripresa i rossoblù pareggiano i conti con la zampata di Konate in area, sul bel cross di Idrissi. Il Cagliari aumenta i giri. Al 54’ il tiro di Bolzan viene salvato sulla linea. I bergamaschi, però, si guadagnano un rigore al 57’ ma Iliev salva il risultato, respingendo il tiro e poi la ribattuta di Castiello. La squadra di Pisacane riesce alla fine a ribaltarla all’80’, con il neo entrato Marini. E In pieno recupero Malfitano (anche lui subentrato) mette la firma per il 3-1 finale.



