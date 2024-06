È subito Svizzera, Ungheria al tappeto 

Ungheria 1

Svizzera 3

Ungheria (3-4-2-1) : Gulácsi, Lang (1’ st Bolla), Orbán, A. Szalai (34’ st Dardai), Fiola, A. Nagy (22’ st Kleinhesler), Schäfer, Kerkez (34’ st Adam), Sallai, Szoboszlai, Varga. Ct Rossi.

Svizzera (3-4-3) : Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer (23’ Stergiou), Freuler, Xhaka, Ndoye (41’ st Rieder), Aebischer, Duah (23’ st Amdouni), Vargas (29’ st Embolo). Ct Murat Yakin.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : pt 12’Duah, 45’ Aebischer; st 21’ Varga, 48’ Embolo.

Note : ammoniti Widmer, A. Szalai, Freuler, Fiola, Yakin.

Colonia. L’Ungheria non batte la Svizzera dal 1998 e anche ieri a la striscia negativa è continuata. È finita 3-1 per la Nazionale del ct Yakin, dominatrice del primo tempo e brava nella ripresa ad amministrare la reazione degli avversari guidati dall’italiano Marco Rossi. A mettere il sigillo sulla vittoria sono stati Duah a inizio gara ed Embolo, con un pallonetto, alla fine. Il primo, 27enne nato a Londra da genitori del Ghana, ha segnato al 12’ la sua prima rete con la Nazionale; Embolo, camerunese naturalizzato, ha stroncato nel recupero le velleità degli ungheresi. In mezzo, le reti del bolognese Aebischer e, nella ripresa, di Varga. La Svizzera ha risposto alla vittoria della Germania con la Scozia indicando già quali sono le pretendenti al primato del girone A.

