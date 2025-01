È subito sfida al Premio letterario Dessì 

Il Premio letterario Giuseppe Dessì di Villacidro compie quarant’anni e anche per questa stagione si prepara a una nuova edizione: gran finale in autunno e via alle iscrizioni. Ieri, infatti, la Fondazione Dessì ha reso noto il nuovo bando di partecipazione.

Modalità

Regola numero uno: il Premio come da tradizione si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia. Regola numero due: la partecipazione è riservato a opere edite in lingua italiana pubblicate dopo il 31 gennaio 2024. Regola terza: le pubblicazioni devono essere inviate, in numero di 11 copie, entro il 10 maggio 2025 alla Segreteria Organizzativa della Fondazione Dessì, all’indirizzo: via Roma 65, 09039, Villacidro (SU).

La giuria

Il vaglio delle opere è affidato a una giuria qualificata presieduta da Anna Dolfi, massima esperta dell’opera di Giuseppe Dessì (alla guida della giuria dal 2010) e composta dai docenti universitari Duilio Caocci, Gino Ruozzi e Nicola Turi, dal poeta e critico letterario Giuseppe Langella, dal giornalista Luigi Mascheroni, dalla linguista e scrittrice Francesca Serafini, dal romanziere e bibliotecario Fabio Stassi e da un rappresentante della Fondazione Dessì.

Finalisti

Alla giuria spetterà il compito di selezionare dapprima i sei finalisti, tre per ognuna delle due sezioni del concorso, e successivamente di decretare i due vincitori assoluti, che saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione.

Premi

Ai vincitori delle due sezioni letterarie Narrativa e Poesia sarà assegnato un premio del valore di 5.000 euro. Saranno premiati anche gli altri due finalisti, che riceveranno un premio di 1.500 euro. Inoltre sarà assegnato il Premio Speciale della Giuria (5.000 euro) riconoscimento tributato dalla commissione giudicatrice a un autore o a un’opera letteraria. Non è previsto per questo premio l'invio di volumi da parte di autori e case editrici. A completare i riconoscimenti, anche il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, del valore di 5.000 euro, attribuito a un personaggio del panorama culturale e artistico per l’attività svolta nell’annualità di riferimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA