È subito Settebello Battuta la Grecia 

Alghero. Inizia nel migliore dei modi l'avventura azzurra nella Waterpolo Sardinia Cup. L'Italia batte 13-12 la Grecia nella prima giornata del quadrangolare internazionale nella piscina comunale di Maria Pia, ad Alghero. I ragazzi del ct Campagna, dopo un avvio mortifero (4-1) hanno dovuto controllare il ritorno degli ellenici che, chiuso il primo quarto sul 4-2, nel secondo hanno ribaltato il risultato fino al 6-5 Grecia che ha mandato le due squadre al riposo di metà gara. Match in equilibrio anche nel terzo periodo, chiuso 9-9, mentre gli ultimi 8' vedono gli azzurri più intensi, portarsi in doppio vantaggio (prima con il 12-10 firmato Fondelli e poi con il 13-11 di capitan Di Fulvio). Ma la Grecia non ci sta e si riporta sul 13-12 grazie al suo capitano, Fountoulis, e ha in mano la palla del pari negli ultimi trenta secondi di match. Ma l'azione gira lenta e sprecano tutto con un tiro tentato da ottima posizione, ma nettamente fuori misura: vince l'Italia.

Nel tardo pomeriggio algherese, il torneo era iniziato con la vittoria per 11-10 della Spagna sulla Croazia.

La seconda giornata

Oggi si torna in vasca per la seconda giornata di gare. Alle 18.30, la sfida è Crozia-Grecia, mentre alle 20.45, gli azzurri torneranno in vasca, stavolta contro la Spagna.

