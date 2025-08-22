È subito Roma-Bologna 

Subito Roma-Bologna. Comincia con una sfida dal retrogusto europeo il campionato di Serie A. La nuova Roma di Gasperini e il lanciatissimo Bologna di Italiano si affrontano, infatti, in uno dei quattro anticipi della prima giornata in programma oggi. Alle 20.45 il fischio d’inizio all’Olimpico, già sold out.

Il mercato

Gasperini si aspettava qualcosa di più dal mercato già per il debutto, e non lo manda a dire. «Speravo di avere una rosa più completa», chiarisce subito l’ex tecnico dell’Atalanta. «Siamo nella fase finale del mercato ed è sempre imprevedibile. Tutti noi vorremmo partire con una rosa definita, ma questa ormai è un'utopia un po' per tutti. Mi auguravo che dopo il 30 giugno ci fossero più possibilità. Di fatto ci sono state, ma il bilancio del mercato si potrà tracciare solamente al 31 agosto. I pensieri della società sono sempre stati chiari, la realizzazione è più complicata», tiene a puntualizzare Gasperini che, dai prossimi giorni si aspetta colpi in entrata non escludendo, però, anche qualche cessione.

Il caso Pellegrini

E se nel caso di Dovbyk «non ho la sfera di cristallo per capire cosa succederà», ammette Gasperini parlando della possibilità che l'ucraino lasci la Capitale, sulla questione Pellegrini sottolinea come «è evidente che la società non ha intenzione di allungare il contratto ed è evidente che lui deve giocare per ambire alla Nazionale e suoi obiettivi. Quello che sembra a me è che se si trova una situazione adeguata è contento sia lui sia la società. Ma la situazione adeguata è difficile trovarla», chiarisce.

Il Bologna

Ma se, nonostante la vigilia della sfida ai rossoblù il mercato continua a tenere banco, il tecnico giallorosso è focalizzato soprattutto sul match che mette in palio i primi tre punti della stagione contro il Bologna di Italiano, «una squadra con tanta voglia di fare e una delle migliori del campionato», le parole di Gasperini. Quello dell'Olimpico, inoltre, sarà anche il primo banco di prova per vedere se la nuova Roma potrà fare meglio di quella dell'anno scorso, partita a singhiozzo e poi capace di volare con l'arrivo di Ranieri. Gasperini ammette che sarà «una squadra sicuramente diversa. Io mi auguro che sarà più forte, cercheremo di scoprirlo insieme». Una Roma che nel suo esordio dovrà rinunciare a Bailey e avrà un Dybala a mezzo servizio perché l'argentino «è rientrato da 10 giorni. Secondo me non può ancora giocare 90 minuti quindi o parte dall'inizio o entra a partita in corso» in una sfida che, mercato a parte, rappresenta il primo scontro diretto per l'Europa.

