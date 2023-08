È subito Olbia-Torres 

Un anno dopo si ricomincia, ed è un esordio coi fuochi d’artificio. Nel 2022 la Serie C è scesa in campo il 4 settembre, in questo 2023 si anticipa di un giorno: il 3 settembre l’Olbia esordisce in casa contro il Cesena, tra le favorite del torneo, la Torres va a Recanati. Un cammino lungo 38 match che si concluderà il 28 aprile. Ma è subito derby, perché lo scontro diretto tra sarde cade già alla terza giornata, il 17 settembre al Nespoli, dopo l’intermezzo della seconda (Torres-Rimini e Vis Pesaro-Olbia). Match isolano che dirà ancora poco, con le formazioni in rodaggio e alla ricerca di una chiara identità. Ma si tratterà sempre e comunque di una partita da conquistare o, quanto meno, da non perdere. Gara di ritorno al Vanni Sanna il 21 gennaio. Di cartello le sfide con le big Perugia (appena retrocessa dalla B), Carrarese, Entella e col Pescara di Zeman.

Il girone

È il programma del girone B della Serie C, del quale fa parte per la prima volta la Juventus Under 23 sino all’ultima annata nel girone A. Uno spostamento dovuto all’inserimento, al suo posto, dell’Under 23 dell’Atalanta, che ha occupato la casella del Siena (fallito). Il via libero definitivo alla composizione dei gruppi arriverà a fine mese, con l’udienza del Consiglio di Stato sui casi del Lecco (oggi in Serie B) e della Reggina (al momento ripartirà dai dilettanti). Un’eventualità prevede lo spostamento del Brescia dalla Serie B al girone A della Serie C con l’Alessandria che andrebbe nel girone B e il Pescara nel girone C.

Le date

La prima sfida con la Juve Next Gen è della Torres, alla sesta giornata a Torino, mentre l’Olbia farà visita ai bianconeri all’undicesima giornata. Ultimo turno di andata sotto Natale, il 23 dicembre. Chiusura del torneo il 28 aprile: l’Olbia ospiterà la Spal, la Torres giocherà in trasferta con gli abruzzesi del Pineto. Quattro i turni infrasettimanali: il 20 settembre, il 25 ottobre, il 14 febbraio e il 6 marzo. Unica pausa il 31 dicembre. Da stabilire anticipi e posticipi, mentre già sono note le date di playoff (al via il 5 maggio) e playout (andata e ritorno l’11 e il 18 maggio). Infine la Coppa Italia, col primo turno eliminatorio in programma il 4 ottobre, il secondo l’8 novembre, gli ottavi il 29 novembre, i quarti il 13 dicembre, le semifinali il 24 gennaio (andata) e 28 febbraio (ritorno) e la finale il 19 marzo e il 2 aprile. Con l’auspicio che le isolane lottino per un posto al sole.

