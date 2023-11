È subito il Napoli di Mazzarri: sbancata Bergamo 

Atalanta 1

Napoli 2

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (31' st Bonfanti); Zappacosta (33' pt Hateboer ), Pasalic, Ederson, Bakker (1' st Ruggeri); Koopmeiners; De Ketelaere (38' st Muriel), Lookman (38' st Scamacca). In panchina Musso, Rossi, Holm, Zortea, Adopo, Miranchuk. Allenatore Gasperini.

Napoli (4-3-3) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (33' st Ostigard), Olivera (39' pt Juan Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (33' st Cajuste); Politano (18' st Elmas), Raspadori (18' st Osimhen), Kvaratskhelia. In panchina Meret, Contini, Zanoli, Demme, Gaetano, Zerbin, Simeone. Allenatore Mazzarri.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt 44' Kvaratskhelia; nel st 8' Lookman, 35' Elmas.

Bergamo. Come nelle favole. Dieci anni dopo, l’ex allenatore del Cagliari Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli (al posto di Garcia) e riesce nell’impresa di sbancare Bergamo battendo per 2-1 l’Atalanta che sembrava aver raddrizzato la gara e che invece incassa un altro colpo pesantissimo tra le mura amiche.

Le reti

Straordinaria la prima, dunque, per Mazzarri. Il suo Napoli si vede annullare un gol di testa di Rrahmani a poco più d'una decina di giri di lancetta dall'intervallo prima di infilare il vantaggio con Kvaratskhelia al 44’, si fa acchiappare sempre in stacco aereo da Lookman all'8' della ripresa su palla calibrata di Hateboer e alla fine la spunta con la zampata di Elmas grazie a un rinvio errato dei bergamaschi a dieci minuti dal 90'. Possesso palla nel primo tempo e gestione nel secondo il leit-motiv della vittoria dei campioni d'Italia di Bergamo. La nota amara è l’infortunio, serio, per Olivera, ko anche Zappacosta.

Dopo gara

A dir poco soddisfatto il vecchio-nuovo allenatore del Napoli. «Si è creato subito il giusto entusiasmo», ha sottolineato a fine gara. «I ragazzi sono stati spugne in questi giorni, hanno avuto un atteggiamento positivo; ho trovato davvero un gruppo eccezionale». Ancora Mazzarri: «Non poteva esserci ritorno migliore, vincere qui contro questo avversario non sarà facile per nessuno».

