È subito il Cagliari di Fabio Pisacane 

Come nelle favole. La prima in campionato del Cagliari di Pisacane è stata un concentrato di emozioni, brividi, speranze, colpi di scena e protagonisti più o meno attesi. Il miglior punto di partenza - probabilmente - per riaccendere quell’entusiasmo smorzato dalle partenze improvvise di Zortea e Piccoli e per dare sfogo, sostegno e, soprattutto, credibilità a un progetto tutto da scoprire, e che - inevitabilmente - si portava dietro (e si porta ancora oggi) più incognite che certezze, con un allenatore debuttante e una rosa rimodulata in ogni reparto, senza alcuni dei punti di riferimento degli ultimi anni come Viola o Augello.

Son quelli là, quelli tra palco e realtà. Perché se il gol al 94’ ha reso la serata quasi leggendaria, la squadra ha dimostrato da subito di poter reggere il confronto con un avversario più attrezzato e con la Serie A in generale. E di avere parecchio da raccontare in questa stagione che sa tanto di svolta.

Gaetano su tutti

La schizofrenia del mercato avrebbe spezzato le gambe a chiunque (sono partiti in poche ore il capocannoniere dello scorso campionato e il vice, in tutto 16 gol), ma Pisacane ha gestito la situazione con una lucidità disarmante trasmettendo serenità sia alla squadra che all’ambiente. E pareggiandola due volte: innanzitutto trovando in tempo reale una soluzione alternativa attraverso il 4-3-2-1 adattandolo alle caratteristiche dei suoi giocatori, quindi con i cambi a gara in corso, decisivi come i primi undici, uno su tutti, Gaetano. Impressionante l’impatto del fantasista napoletano che, tra l’altro, non aveva giocato mezzo minuto dall’inizio della preparazione (iniziata in ritardo per lui a causa dei postumi di un intervento al ginocchio a cui si è sottoposto a fine maggio). Col mantello del trequartista puro e quel 10 sulla schiena sembrava quasi un supereroe. È subentrato nel finale deciso a caricarsi la squadra sulle spalle e ci è riuscito alla grande trascinandola in lungo e in largo e puntando sistematicamente la porta. De Gea gli ha negato la gioia del gol su quel delizioso tiro a giro dalla destra, ci ha messo comunque lo zampino sul pareggio procurando e calciando divinamente la punizione per la testa fatata di Luperto.

Il nuovo che avanza

Gaetano rappresenta - indubbiamente - lo strappo col recente passato. È stato uno dei motivi che hanno portato alla rottura tra il Cagliari e Davide Nicola, al contrario Pisacane lo considera essenziale per il tipo di calcio che vuole provare a trasmettere anche in Serie A. La strada sembra risegnata per il nuovo 10 rossoblù (numero col quale si presenterà per la prima volta da avversario sabato prossimo allo stadio “Diego Armando Maradona”), gli stessi compagni sembrano cercarlo con più attenzione e più insistenza. In generale, lo spirito cooperativo è stato l’altro ieri uno dei passaggi chiave per i rossoblù nella sfida con i gigliati. E in questo contesto, sono emersi i valori di due giocatori appena arrivati e che possono far fare il salto di qualità alla squadra. Esposito gioca e ragiona già da leader a tutto campo. Folorunsho deve giusto gestire tutta quell’elettricità, ma rappresenta già il valore aggiunto in fase offensiva. Cagliari, è qui la svolta?

RIPRODUZIONE RISERVATA