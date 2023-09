È subito derby del Sulcis 

Carbonia. Pronti, via: è già derby. Una arriva da favorita, l’altra è reduce da un’estate travagliata e ha voglia di sorprendere. Per il Carbonia non ci sarebbe potuto essere esordio casalingo più elettrizzante in questa nuova stagione in Eccellenza: domani allo Zoboli si presenterà l’Iglesias per una sfida che già di suo suscita emozioni forti, figurarsi ora con tutto quello che è accaduto fra giugno, luglio e agosto. L’Iglesias, guidato da Giampaolo Murru, ha fatto una campagna acquisti di tutto rispetto benché nelle prime due giornate del torneo sia andato incontro a una sconfitta e un pareggio.

Il Carbonia a sua volta, in bilico sul piano societario a inizio estate e dato vicino a un radicale cambio dirigenziale costato il fuggi fuggi di quasi tutta la squadra, compreso l’allenatore Mingioni, ha saputo serrare le file e metter su una formazione ben più che dignitosa affidata a Maurizio Ollargiu. Male sul piano del risultato però la prima giornata, con la sconfitta domenica scorsa 2-1 in trasferta a Bari Sardo. Ingredienti che bastano e avanzano per rendere speciale il derby di domani.

Il tecnico

A condurre il Carbonia, in cui comunque sono rimasti pezzi da 90 come Andrea Porcheddu e Gabriele Dore, c’è Maurizio Ollargiu, già otto anni fa suo allenatore in Promozione. «L’emozione per questo tipo di gare c’è sempre anche per il sottoscritto - confida - e raddoppia se pensiamo che il nostro esordio casalingo coincide con un derby storico: sappiamo che forse stavolta non siamo favoriti, partiamo però dalla bella e sfortunata gara a Bari Sardo e, sebbene con un pesante ritardo nella preparazione che ci è costato il forfait in Coppa Italia, siamo riusciti a ingaggiare bravi professionisti e ad affiancarli a giovani di valore come Falletto e Giganti». Aver saltato la prima giornata (il riposo concesso dal calendario) ha permesso ai biancoblù di recuperare qualche giorno per allenarsi e di ingaggiare altri giocatori come Francesco Pitanza, 20 anni, palermitano, autore domenica scorsa nel momentaneo 1-1 in Ogliastra.

«Torneo da triple»

Si annuncia una gara agonisticamente da scintille: «Mi sembra - ammette Giampaolo Murru, allenatore dell’Iglesias - che ci sia l’atmosfera giusta per un gran derby: il Carbonia è una bella incognita ma credo che abbia recuperato il tempo perso confezionando una campagna acquisti molto interessante». Mercato in cui l’Iglesias ha messo a segno colpi importantissimi: «Questo poi lo deve dimostrare il campo - sottolinea Murru - ma dalle prime giornate ho l’impressione che questo, se si dovesse giocare una schedina, sarà un campionato da triple: nessun risultato è scontato, né in casa né in trasferta».

La gara

Il match inizierà alle 16 e verrà aperto dall’inaugurazione di una statua dedicata a Jokerino, un cane american terrier che per anni è stato la mascotte dei biancoblù. Arbitrerà Antonio Giulio Ermini della sezione Aia di Genova coadiuvato da Alessandro Anedda e Nicolò Pili di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA