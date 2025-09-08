È strage sul lavoro Quattro operai morti da Torino a Catania 

Torino. Lunedì nero per gli infortuni sul lavoro, con quattro morti in una giornata. A Torino poco prima delle 8 Yosif Gamal, egiziano, tra pochi giorni avrebbe compiuto 69 anni, è precipitato dal cestello di una gru mentre stava piazzando dei cartelloni pubblicitari su un edificio di cinque piani in via Genova, non lontano da dove nel dicembre di quattro anni fa tre operai morirono per il crollo di una gru. Sotto choc il collega 70enne, anche lui nordafricano. Più o meno nelle stesse ore a Riposto, in provincia di Catania, è morto in un incidente simile Salvatore Sorbello, 53 anni. Lavorava all’ampliamento di un capannone quando ha perso l’equilibrio precipitando da una altezza di otto metri. Inutili i soccorsi. Gravemente ferito un operaio di 37 anni caduto da un'impalcatura a Desio, in provincia di Monza, mentre proprio a Monza un operaio di 48 anni è morto schiacciato da un macchinario alla Gusberti, un’azienda di valvole industriali. E schiacciato da un macchinario è morto anche un operaio nel centro di Roma, all’altezza di piazza Trilussa sulla banchina del Tevere. «Sappiamo che andare a lavorare e non tornare più a casa è una delle cose più terribili», sottolinea il presidente della Camera Fontana poco dopo l’annuncio della convocazione per oggi al ministero del Lavoro dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA