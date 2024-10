«È stato uno sparo involontario» 

Nessuna lite né prima né dopo: sarebbe stato un involontario colpo di arma da fuoco partito dall’arma di un amico, una pistola maneggiata impropriamente e incautamente durante le Cortes Apertas di sabato sera a Orgosolo, a ferire all’addome il 25 enne Antonio Devaddis.

Le indagini dei carabinieri e delle Procura di Nuoro, coordinate dal pm Ireno Satta, continuano senza sosta ma iniziano a delinearsi in maniera più netta, e sembrano allontanare il più cupo degli scenari.

Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire, soprattutto sull’arma. Una vicenda che dimostra ancora una volta l’eccessiva presenza di armi tra i giovani e giovanissimi nel paese dei Murales, e che sabato, complice probabilmente anche un eccesso di alcol, ha rischiato di trasformare la festa in una tragedia.

In caserma

Si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato Giuseppe Talanas, Pietro Rubanu, noto in paese con il nomignolo di “Balasano”, il 26 enne accusato del tentato omicidio dell’amico Antonio Devaddis, arrivato in codice rosso all’ospedale di Nuoro sabato notte per un colpo di pistola che lo ha raggiunto all’addome. Domenica mattina è stata eseguita una perquisizione nella casa del sospettato, ma dell’arma che ha ferito al momento Deveddis non c’è traccia. Sul fatto c’è massimo riserbo da parte degli inquirenti, ma Rubanu dopo essere rimasto irreperibile nelle prime ore dopo i fatti, si è presentato in caserma dove è rimasto a lungo prima di ritornare in libertà. Le accuse per lui rimangono quelle di tentato omicidio, porto abusivo di arma (non sarebbe risultato in possesso di porto d’armi) e porto di arma da sparo in luogo pubblico. Impossibile sapere se ha fornito agli inquirenti elementi utili al ritrovamento della pistola.

Il fatto

Erano le 23.30 di sabato notte in un bar di corso Repubblica colmo di gente quando un solo colpo di arma da fuoco ha interrotto la festa. Tutti sono usciti dal locale mentre Devaddis è rimasto a terra, colpito all’addome. Portato in ospedale in codice rosso, ieri le sue condizioni sono migliorate ulteriormente, dopo l’operazione sta molto meglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA