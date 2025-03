«È stato un incendio doloso» 

I carabinieri di Sadali e i vigili del fuoco ancora non confermano la matrice dolosa dell'incendio divampato intorno alle 20 di venerdì scorso che ha distrutto la casa di campagna di Franco Carcangiu e della sua famiglia. I danni ingenti si agirerebbero intorno ai 130mila euro. Carcangiu, geometra in pensione, sembra non avere alcun dubbio sulla natura volontaria del rogo che ha mandato in fumo quella casa, intestata al figlio Andrea, poliziotto in servizio al commissariato di Tortolì, bersaglio, nei mesi scorsi di minacce e dell'incendio della sua auto. Anche lui, in quella casa aveva investito economicamente ed affettivamente come suo padre.

«Questa casa l’ho costruita io e l’ho regalata a mio figlio, che poi l’ha completata», dice Franco Carcangiu, «sono riuscito a limitare i danni ma un’ala dell’abitazione è andata distrutta. Non penso sia un cortocircuito, quando sono arrivato sul posto c’era ancora la corrente. Questo atto è stato messo a segno da chi conosce bene i miei orari e sapeva che attorno alle 20, vado sempre in palestra. Davvero un gesto inqualificabile».

Le due piste

Ecco, allora che al vaglio degli inquirenti si aprono due ipotesi investigative. La prima guarda alla professione di Andrea Carcangiu: condurrebbe a un mandante estraneo alla comunità di Sadali; l'altra considera invece quella che negli ultimi due anni è la subcultura della piccola mafia che sta avvelenando il paese e procede con intimidazioni, avvertimenti scritti sui muri ai danni degli amministratori locali, dei tecnici, dipendenti del Comune e lettere anonime recapitate in Municipio. Oltre le intimidazioni, le vie di fatto: meno di un anno fa un incendio aveva distrutto la stalla di Paolo Carcangiu titolare di un'impresa multifunzionale nel settore edilizio. A gennaio, i criminali hanno abbattuto sette bovini, intestati alla madre di un operaio del Comune. Diversi sono stati i furti con scasso nelle abitazioni del centro storico, tra questi, l'episodio più grave ha visto un'anziana subire il furto di una cospicua somma di denaro.

In paese

Nella trama di questo tessuto disfunzionale agisce lo spirito critico di Franco Carcangiu che partecipa con passione e forse, è il caso di dire, coraggio alla vita pubblica del paese rompendo gli schemi omertosi imposti da quell'adagio ricorrente “lassa su mundu comenti d'agatasa” (“lascia il mondo come lo trovi”). Carcangiu senior continua a dire quello che ritiene sbagliato e poco trasparente nel “mondo com'è” di Sadali. A inizio marzo, aveva presentato alla caserma dei carabinieri alcuni esposti relativi, a suo giudizio, ad errori e mancata trasparenza riferiti all'amministrazione locale e agli uffici del Comune. Ma la parte sana della comunità c'è, e ieri mattina si è fatta sentire stringendosi attorno alla famiglia Carcangiu, condannando un atto miserabile e vile. Tra loro, la sindaca Barbara Laconi ha espresso vicinanza e solidarietà a Carcangiu e alla sua famiglia.

