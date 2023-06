«È stato un dramma annunciato» 

Avevano paura di lui e più volte si erano rivolti alle forze dell’ordine per chiedere aiuto, Cosmin Codreanu e la moglie Petronela erano da tempo nel mirino di Pasquale Serra. Il ferimento della donna (colpita con un arpione alla testa) venerdì pomeriggio ha tutta l’aria di essere qualcosa di ampiamente annunciato. Serra, 62 anni, da mesi lanciava segnali ostili ai suoi vicini di casa, corredati da discorsi deliranti. Di certo l’uomo a Golfo Aranci faceva paura e le preoccupazioni della famiglia Codreanu si sono rivelate purtroppo fondate. Nela (questo il diminutivo con cui viene chiamata la donna) Codreanu è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari.

Un foro nella tempia

Il pm Mauro Lavra ieri ha ricevuto le prime sommarie indicazioni sulle condizioni della vittima. La prognosi resta riservata, Nela Codreanu è stata raggiunta alla tempia dalla fiocina, la punta è entrata per oltre quattro centimetri nella testa. La donna non è in pericolo di vita, ma i medici dell’ospedale civile di Sassari stanno ancora valutando le conseguenze della ferita provocata dalla fiocina. Informazioni rilevanti innanzittutto per le cure di Nela Codreanu, ma che interessano anche i pm della Procura di Tempio.

Venerdì di follia

Le indagini stanno confermando la pericolosità di Serra e per certi versi anche la prevedibilità dei suoi comportamenti. Venerdì l’uomo si sarebbe recato nella stazione dei carabinieri di Golfo Aranci e avrebbe fatto ai militari dei discorsi deliranti, parlando di delitti ai danni di alcuni suoi familiari. Storie prive di agganci con la realtà, la prova di una condizione di disagio mentale. Serra ha completato l’opera una volta arrivato nella palazzina di via della Libertà, dove c’è il suo appartamento. E dove vive anche la famiglia che, stando alle indagini, aveva preso di mira da tempo. L’uomo è passato dalla parole ai fatti e ha aperto una bombola di gas all’ingresso della sua abitazione, lasciando la porta aperta. I Codreanu si sono spaventati e hanno cercato di bloccare Serra, l’uomo purtroppo ha impugnato il suo fucile da sub e ha sparato. In casi come questi i vigili del fuoco e i carabinieri consigliano un allontanamento veloce dall’edificio e una richiesta di aiuto immediata alle forze dell’ordine. I Codreanu hanno pensato giustamente di poter evitare una tragedia e forse così è stato, ma a caro prezzo.