«È stato ritrovato Davide?». Il primo pensiero di Giovannino Pinna è rivolto al cugino, disperso in mare da mercoledì pomeriggio. Dal letto del reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale civile di Sassari riesce appena a pronunciare qualche parola. È stanco, stremato e psicologicamente provato. Si è aggrappato alla vita, ha resistito per 24 ore in acqua, trasportato dalle onde per chissà quante miglia. «Mi ha salvato la muta e il giubbotto salvagente», ha riferito ai medici il sub 35enne di Sassari. Si è buttato nel mare agitato dopo aver abbandonato il barchino affondato, insieme a Davide Calvia, il cugino 38enne di cui si sono perse le tracce ormai da due giorni. Giovannino Pinna lo ha perso di vista mentre tentavano di raggiungere la costa, ma i suoi ricordi sono confusi e frammentari.

Ricordi confusi

«Su tutto l’accaduto ha una forte amnesia», spiega Paolo Pinna Parpaglia, direttore del Pronto soccorso del Santissima Annunziata dove il giovane si trova ricoverato da ieri notte, dopo il ritrovamento sulla battigia, al nono pettine di Platamona, nella marina di Sorso. «Ha amnesia perché ancora in stato di ipotermia, ha quasi cancellato i ricordi che potrebbero essere recuperati gradatamente». Sa però che il cugino non è stato ritrovato e che le ricerche continuano. «Anche se più passa il tempo e i sistemi di protezione, come la muta, risultano inefficcaci e le speranze si affievoliscono», spiega Pinna Parpaglia, direttore anche del reparto di Medicina d’urgenza. E sullo stato clinico del sub ricoverato evidenzia: «Il paziente è ancora in condizioni critiche. Ha una insufficienza respiratoria severa da sindrome da sommersione, ovvero di annegamento, e una condizione di ipotermia in fase di correzione». La prognosi è riservata ma risponde alla terapia. «Le prime 48 ore sono quelle più delicate nell’evoluzione del quadro clinico, dove si sviluppano le complicanze più pericolose», aggiunge il direttore del Pronto soccorso. «È stato sedato perché era molto provato e agitato e dal punto di vista psicologico le condizioni sono critiche». Ieri mattina ha ricevuto la visita del padre.

La ricostruzione

Soltanto da lunedì potrà essere sentito dagli inquirenti. Proveranno a ricostruire la vicenda, i momenti di panico dopo l’Sos lanciato alla Capitaneria di porto di Porto Torres poco delle 19 di mercoledì scorso. Il barchino stava affondando e ai due sub non restava che buttarsi in acqua. «Indossiamo muta e salvagente, ci buttiamo in acqua», avevano comunicato col telefonino. Poi hanno vagato in balia delle onde del Golfo dell’Asinara. Giovedì poco prima delle 21 il miracolo. Luigi, il cagliaritano proprietario di una delle villette davanti la costa di Porchile lo ha avvistato sulla spiaggia e ha avvisato i carabinieri. Da allora si è accesa la speranza anche per il cugino Davide. Le ricerche della Capitaneria, vigili del fuoco e carabinieri, sono proseguite via terra e via mare per la terza giornata consecutiva, concentrandosi sul litorale di Sorso e Castelsardo.