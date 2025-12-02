VaiOnline
basket.
03 dicembre 2025 alle 00:29

«È stato quasi un miracolo» 

Polonara e il post trapianto: mi avevano dato per spacciato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

BOLOGNA. «È stata una serata molto emozionante, non mi aspettavo un'accoglienza così», Achille Polonara, giocatore in forza alla Dinamo Sassari e alla Nazionale italiana di basket, è intervenuto ieri in video collegamento alla conferenza stampa organizzata da Admo in Regione Emilia-Romagna, a poche settimane dal trapianto di midollo che ha affrontato. Polonara ha parlato del suo ritorno a bordocampo a Tortona la scorsa settimana, in occasione della partita tra l'Italia e l'Islanda, finita con una sconfitta per gli azzurri, di cui il nuovo ct Luca Banchi l’ha nominato capitano: «Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo», ha detto Polonara «ma le cose importanti in questo momento per me sono altre. Avere ricevuto così tanto affetto è stato fondamentale». Il campione, che lo scorso anno ha giocato nella Virtus Bologna, ha ringraziato tifosi e pubblico del palazzetto: «È stato sorprendente, una dimostrazione di vicinanza che mi ha dato tanta forza». Quanto alla Nazionale, ha aggiunto Polonara, dopo la sconfitta con l'Islanda «il risultato con la Lituania» superata domenica scorsa per 82-81 in trasferta «è stato un bel segnale, una risposta per tutti».

La donazione

Poi il giocatore azzurro ha parlato del non semplice decorso post operatorio: «Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo». Reduce da trapianto di midollo, ha voluto ringraziare la propria donatrice, rivelando: «È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei». A questo proposito ha voluto lanciare un appello: "Invito tutti a donare, perché si salvano molte vite, è fondamentale".

Verso la guarigione

Polonara ha poi raccontato il suo percorso di cura: «Sono stato assistito da medici di altissimo livello. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito. Ho fatto due cicli a Valencia, dove avevano una terapia sperimentale adatta alla mia patologia. Sono stato fortunato a essere seguito da persone così competenti». Il cestista ha concluso sottolineando l'importanza della ricerca e delle cure specialistiche: «Sono stato un privilegiato, perché essere seguito da medici preparati fa la differenza. Per loro nutro solo solo gratitudine». Adesso si attende che la convalescenza prosegua. Rivederlo in campo non sarà semplice ma a Sassari la Dinamo e i tifosi ci credono e lo aspettano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 