BOLOGNA. «È stata una serata molto emozionante, non mi aspettavo un'accoglienza così», Achille Polonara, giocatore in forza alla Dinamo Sassari e alla Nazionale italiana di basket, è intervenuto ieri in video collegamento alla conferenza stampa organizzata da Admo in Regione Emilia-Romagna, a poche settimane dal trapianto di midollo che ha affrontato. Polonara ha parlato del suo ritorno a bordocampo a Tortona la scorsa settimana, in occasione della partita tra l'Italia e l'Islanda, finita con una sconfitta per gli azzurri, di cui il nuovo ct Luca Banchi l’ha nominato capitano: «Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo», ha detto Polonara «ma le cose importanti in questo momento per me sono altre. Avere ricevuto così tanto affetto è stato fondamentale». Il campione, che lo scorso anno ha giocato nella Virtus Bologna, ha ringraziato tifosi e pubblico del palazzetto: «È stato sorprendente, una dimostrazione di vicinanza che mi ha dato tanta forza». Quanto alla Nazionale, ha aggiunto Polonara, dopo la sconfitta con l'Islanda «il risultato con la Lituania» superata domenica scorsa per 82-81 in trasferta «è stato un bel segnale, una risposta per tutti».

La donazione

Poi il giocatore azzurro ha parlato del non semplice decorso post operatorio: «Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo». Reduce da trapianto di midollo, ha voluto ringraziare la propria donatrice, rivelando: «È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei». A questo proposito ha voluto lanciare un appello: "Invito tutti a donare, perché si salvano molte vite, è fondamentale".

Verso la guarigione

Polonara ha poi raccontato il suo percorso di cura: «Sono stato assistito da medici di altissimo livello. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito. Ho fatto due cicli a Valencia, dove avevano una terapia sperimentale adatta alla mia patologia. Sono stato fortunato a essere seguito da persone così competenti». Il cestista ha concluso sottolineando l'importanza della ricerca e delle cure specialistiche: «Sono stato un privilegiato, perché essere seguito da medici preparati fa la differenza. Per loro nutro solo solo gratitudine». Adesso si attende che la convalescenza prosegua. Rivederlo in campo non sarà semplice ma a Sassari la Dinamo e i tifosi ci credono e lo aspettano.

