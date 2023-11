«È stato il vostro bravo ragazzo»: il dolore e la rabbia 

Venezia. La prima reazione è venuta da sua sorella, Elena, con una serie di storie su Instagram colme di dolore e di rabbia. “È stato il vostro bravo ragazzo”, ha scritto condividendo un post della scrittrice Valeria Fonte; poi “Per te bruceremo tutto”. Infine uno straziante “I love you”, con una foto che la ritrae in un selfie sorridente accanto a Giulia, davanti ad uno specchio.

Èl'unico commento che giunge dalla famiglia di Giulia Cecchettin, dopo la tragica scoperta del corpo senza vita della 22enne di Vigonovo. E ti amo è anche il pensiero dell'altro fratello, Davide, che sempre sui social posta una foto della 22enne che abbraccia un grande orso di pelouche e sorride felice all'obiettivo: "I love you, susumina”.

La vita di Giulia Cecchettin era stata finora come quella di tante altre ragazze della sua età: una giovane di 22 anni, alle soglie della meritata laurea in Ingegneria Biomedica all'Università di Padova. Un padre, Gino, la sorella Elena di poco più giovane e un fratello minorenne. C'era già stato un dolore nella famiglia Cecchettin: lo scorso anno Giulia aveva perso la madre per una malattia, ma nonostante il lutto è riuscita a proseguire con profitto gli studi. Come molti coetanei si esprimeva sui social, in particolare su Instagram, dove aveva postato immagini sempre sorridenti, alcune assieme al suo ex ragazzo diventato un assassino, alcuni disegni e altri video scherzosi. L'ultima foto la vede in braccio alla mamma, quando era piccola e poi più di recente. Giulia ha lasciato un bellissimo ricordo a Saonara, paese del padovano dove è cresciuta prima chela sua famiglia si trasferisse a Vigonovo. «Già da adolescente dava una grossa mano in parrocchia, sia durante il Grest che per i gruppi giovanili, ed è sempre buona e gentile con tutti», ha ricordato don Francesco Monetti, parroco a Saonara.

