«È stato il più grande,  lascia un segno indelebile»  

La folla, stavolta, è silenziosa. La delegazione del Cagliari arriva alla Domus per rendere omaggio a Luigi Riva. Davanti a tutti il presidente Tommaso Giulini e il tecnico Claudio Ranieri. Subito dietro, con un mazzo di fiori, c’è il capitano, Leonardo Pavoletti. La voce rotta dall’emozione, perché lui Riva avrebbe voluto conoscerlo e incontrarlo in una circostanza diversa: «Sono certo che sarebbe bastato uno sguardo per trovare il giusto feeling, perché tutti e due siamo arrivati da fuori e ci siamo innamorati di questa terra».

Cuore rossoblù

Un cuore enorme, che lunedì sera ha detto basta. Pavoletti cerca di trovare le parole giuste, anche se di parole, forse, non ce ne sono. «È stato un brutto colpo per me, posso immaginare per tutti i sardi e per i suoi familiari. Penso a loro, faccio le condoglianze ai suoi cari e a tutto il calcio italiano. Perché con Gigi Riva se n’è andato il più grande attaccante italiano di tutti i tempi». Il rimpianto di quell’incontro sfiorato più volte, l’ultimo a capodanno. «Sembrava tutto a posto, invece non stava bene e abbiamo deciso di spostare a dopo le feste». L’Hombre Vertical lo aspetta lì in quella che per i giocatori è una zona sacra, gli spogliatoi. Ma non ci potranno essere sguardi e parole. «Entrambi abbiamo amato questa terra dove siamo arrivati. Sono certo che sarebbe bastato uno sguardo per trovare il giusto feeling. Il ricordo sarà indelebile. In questi sette anni ho avuto modo di sentire le sue parole, ci tenevo a essere il primo a portare i fiori per la squadra, ma soprattutto i suoi amati colori, il rosso e il blu, che lo accompagneranno in cielo».

Il più grande

La commozione avvolge anche le parole di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, che si è battuto per dare allo stadio che verrà proprio il nome del Mito. «Abbiamo perso il più grande, il migliore, un grande campione ma soprattutto un grande uomo, che con la sua umanità ha raccontato e saputo esprimere valori eccezionali. Ha rinunciato a soldi e carriera in nome di un’idea e un senso di appartenenza, per questo gli saremo per sempre grati. Era doppiamente sardo».

Il Mito

Una dedica speciale per Riva arriva, sui social, da Paolo Fresu: «Quanto vale un mito e cosa lascia? È difficile oggi individuarne di nuovi. Quelli attuali nascono e muoiono con la stessa velocità del mondo contemporaneo. Il mito naviga nel mare del pensiero come fu per Centauri e Ciclopi, per Ulisse e Sporatus. Tramandato da voci umane che amplificano le gesta di alcune e alcuni rendendole alla storia in uno sbalzo temporale che annulla le distanze e dilata il tempo. Gigi Riva lascia a noi del presente e del futuro una icona sulla quale è difficile scrivere, in quanto la sua vita e le sue gesta sono anch’esse da tramandare oralmente, come si deve alle figure mitologiche».

E infine il saluto di Jacopo Cullin: «È difficile da spiegare come un uomo così grande riuscisse a farsi così piccolo, a essere sfuggente a non volere più attenzioni dei propri compagni di squadra anche a distanza di 40 anni. Un non sardo più sardo dei sardi. Ti prometto che continueremo a seguire il tuo esempio e che racconteremo di te ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Ti abbiamo dato del tu e ti porteremo nel cuore come uno di famiglia, anche se per noi sei stato un Mito vivente, sei stato il nostro eroe e sarai per sempre Gigi Riva».

