È stato il gol più veloce nella storia del Cagliari 

Una rete da record. Sono bastati 16 secondi a Paul Mendy per mettere la sua firma sull’esordio da titolare da professionista. L’attaccante senegalese ha aperto Cagliari-Atalanta con l’immediato gol del vantaggio, alla prima occasione del match. Su palla recuperata da Adopo Folorunsho ha giocato proprio sul centrocampista che ha crossato in mezzo, trovando Mendy solissimo per la deviazione di testa. Quello di Mendy è il gol più veloce di sempre nella storia del Cagliari in Serie A. Ma, curiosamente, non è il più rapido di questo campionato: il record, in questo caso, appartiene a Juan Bernabé del Parma dopo 13 secondi nella partita col Bologna del 2 novembre scorso.

Il record assoluto nella storia della Serie A è di Rafael Leão, dopo 6,76 secondi in una vittoria del Milan sul campo del Sassuolo datata 20 dicembre 2020. Poi Paolo Poggi dopo 8 secondi in Fiorentina-Piacenza del 2001, un ex rossoblù come Marco Branca dopo 9 secondi in Udinese-Fiorentina del 1993 e un sardo, Gianfranco Matteoli, sempre al 9’’ in Inter-Cesena del 27 novembre 1988. In questa classifica dei gol più rapidi di sempre in campionato, ora figura anche Mendy.

RIPRODUZIONE RISERVATA