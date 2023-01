«È stato assunto, ma poi è sparito» 

È stato assunto in una pizzeria dopo un servizio de “Le Iene” ma al lavoro non è mai andato. «Lo abbiamo visto solo con la troupe della trasmissione, ha superato la prova, lo abbiamo preso. Michael però non si è mai fatto vedere. Qui non è mai venuto». A raccontarlo, non mascherando un certo fastidio, sono i dipendenti di “Bennypizza” in via Dante, a San Donato, hinterland di Milano. Il titolare, dopo l’intervista, ha assunto il compagno di Sabrina, la clochard 23enne di Selargius che a fine 2022 ha dato alla luce un bambino nel freddo di una tenda montata all’interno di una stazione nella periferia di Milano. Quel bimbo la coppia non l’ha mai riconosciuto a causa delle difficoltà economiche che i due hanno dovuto affrontare prima in Sardegna, poi in Germania e infine nel capoluogo lombardo.

La vicenda

Sabrina e Michael sono saliti ribalta delle cronache lo scorso dicembre. La giovane, dopo 15 ore di travaglio, ha deciso di dare in adozione il bambino. «Sarei stata un’egoista a tenerlo, vivendo in questa situazione», ha raccontato in un’intervista che ha suscitato la solidarietà e la compassione di tanti. Con il compagno trentenne Michael, sardo anche lui, ha lasciato la Sardegna nel 2019 in cerca di fortuna. Ma l’avventura tedesca non ha dato i frutti sperati: l’impiego in una pizzeria, chiusa per Covid, è terminata presto e i due sono finiti nei guai. Dalla Germania hanno raggiunto Amsterdam dove hanno perso documenti e telefono. Senza nulla in tasca sono arrivati a Milano e iniziato a vivere per strada.

L’odissea

In tanti, nel frattempo, si sono chiesti come abbia fatto una ragazza così giovane a trovarsi in una situazione simile. «Non ha mai accettato aiuto da casa», ha raccontato una persona molto vicina alla sua famiglia. «Non ha mai chiamato la madre. Le hanno offerto comunque supporto: soldi e medicine. Ma lei non ne ha voluto sapere».