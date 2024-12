«È stata una vergogna inaudita» 

L’odissea, l’ennesima sul fronte trasporti Corsica-Sardegna, è tutta nel racconto dei passeggeri infuriati. «Tutto sembrava procedere al meglio - racconta Marco Alberti, operaio di Assemini - quando i motori si sono spenti fra lo stupore generale. Si è verificato un blackout, bloccando tanti di noi che si trovavano sugli ascensori».

Ma la disavventura è stata più lunga del previsto, in un viaggio che centinaia di sardi difficilmente scorderanno: “Dopo aver ripristinato l'energia elettrica - aggiunge Alberti - il comandante ci ha rassicurato che entro 20 minuti saremmo sbarcati, peccato siano trascorse due ore. Abbiamo capito che i problemi fossero più seri del previsto, quando è arrivato il rimorchiatore portuale, mentre il personale Moby non ci forniva alcuna spiegazione».Di lì a breve, il lento rientro in porto, fra le proteste generali dei viaggiatori: «A bordo erano presenti decine di lavoratori in Corsica - racconta Alberti - tanti non avevano l'auto al seguito e, una volta arrivati a terra, hanno perso la possibilità di tornare casa. Ma soprattutto. È stato allarmante vedere anziani, donne e bambini, esausti dopo ore d'attesa».

Per Alberti e famiglia l’arrivo a casa solamente alle 4 del mattino. Analoga situazione per Daniela De Vecchi, cameriera di Guspini, da 7 anni emigrata sull’isola francese: «Io e il mio compagno abbiamo raggiunto le nostre case di Guspini e Terralba a notte fonda, distrutti dalla stanchezza. Solamente due settimane fa, la Zaza aveva avuto delle altre difficoltà allo sbarco a Golfo Aranci. I portelloni non si aprivano. Una vergogna inaudita».

Problematiche, da tempo note anche a Gavino Peigottu, portavoce degli autotrasportatori Sardegna-Corsica: «Sono ormai 20 anni che viaggio nell’isola francese, e di problematiche io e i miei colleghi ne abbiamo viste tante, ma da quando è entrata in servizio Moby i disservizi si sono moltiplicati. Chiediamo alla Regione di disdire il contratto con la compagnia, favorendo la presenza di almeno due vettori per garantire maggiore efficienza a tutti i pendolari sardi. Ne va del diritto sacrosanto alla mobilità e del futuro di un’intera economia».

RIPRODUZIONE RISERVATA