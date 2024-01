È stata la serata di Oristanio «Non molliamo» 

La gioia del gol, certo. Ma Gaetano Oristanio, che a Lecce ha centrato la sua seconda pesantissima marcatura stagionale, non riesce a sorridere più di tanto. «Perché questo è un punto importante, certo, ma volevamo vincere».

Trascinatore

Ranieri se lo coccola. E non è un caso che, durante il girone d'andata, solo una volta (con l'Udinese) non gli abbia chiesto un contributo sul campo. Ieri a Lecce è partito largo sulla sinistra, nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico, poi si è spostato a destra, per provare ad armare il mancino. Oristanio è andato a strappi, a volte dimenticando di giocare con i compagni. Poi, nel momento di massima difficoltà, col Cagliari sotto di una rete e nonostante vento e pioggia, si è caricato la squadra sulle spalle. Strappi, dribbling, tentativi. E al 23' della ripresa, il guizzo giusto: la punizione tagliata di Viola, la zampata in scivolata e il tentativo disperato e inutile di Falcone. La “Goal Line Technology” ha tolto ogni dubbio e gli ha dato la soddisfazione del gol, con la palla cacciata fuori da dentro la porta dopo aver superato la fatidica linea. «Un buon punto», spiega alla fine Oristanio, «ma a Lecce volevamo vincere».

Tutti per uno

E alla vittoria ha puntato anche dopo il pareggio, fino a quando, dopo 86' di battaglia, ha alzato bandiera bianca, esausto. I numeri ricordano le quattro conclusioni (compresa quella del gol), un dribbling riuscito, quattro falli fatti e due subiti e, infine, una palla persa e una recuperata. «È stata una partita importante, per me e per la squadra», spiega. «Una gara dura, ma il Lecce è un'ottima squadra, per ora va bene così». Si gode sotto voce la soddisfazione del gol: «Un gol che è il frutto del lavoro e del sacrificio, che appartengono al Dna di questa squadra. Perché il Cagliari non molla mai. Non c'è differenza tra titolari e riserve, cerchiamo di essere sempre tutti pronti per dare il cento per cento, l'uno per l'altro».

Voglia di vincere

Scacciato il fantasma dell'ottava sconfitta fuori casa, resta lo zero alla voce “vittorie” oltre mare. Oristanio, per ora, cerca di accontentarsi, ma punta alto: «Questo è un punto pesante, ma dobbiamo dare di più senza accontentarci mai. E allora pensiamo già alla prossima partita per vincerla». Tutti insieme: «Il nostro è un gruppo unito, fuori e dentro il campo, chi gioca dà sempre tutto. Anche stavolta abbiamo dato il massimo, il centodieci per cento. Ma non è bastato...».

