VaiOnline
Tennis.
31 ottobre 2025 alle 00:13

E stasera Sinner-Shelton 

Cerundolo non ferma Jannik, oggi test con l’americano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. Jannik Sinner ha sofferto un set contro Francisco Cerundolo, poi ha cambiato marcia per raggiungere in scioltezza i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove finora non si era mai spinto. Per il campione altoatesino quella conquistata contro l'argentino per 7-5, 6-1, in un'ora e mezza scarsa di gioco, è stata la 50ª vittoria stagionale, che lo metterà di fronte oggi allo statunitense Ben Shelton, n.7 Atp, che finora ha battuto per sei volte su sette incroci. Si è fermata invece agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego. Opposto a Daniil Medvedev, il piemontese ha ceduto per 3-6, 7-6, 6-4 al russo n.13 al mondo, che si imposto in poco meno di due ore e tre quarti di lotta, con qualche rimpianto per il tie-break del secondo set perso 7-5.

Le parole

«Sono stato due volte avanti di un break nel primo set ma non ho convertito. Mi sono messo in una situazione non semplice», ha spiegato al termine Sinner, «anche perché Cerundolo è un giocatore molto forte. Sono contento di come ho finito la partita, mi sono sentito molto meglio. Ogni partita è difficile, ora spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Cerchiamo di gestire la situazione, non è che sono fresco fresco, vedremo. Questa non è stata una partita molto fisica per fortuna, ho finito in un'ora e mezza e spero di essere pronto per Shelton, avversario molto diverso e di grande livello: dovrò dare il 100%». Avanti anche Auger-Aliassime che se batterà anche il monegasco Vacherot sarà a un passo dall’escludere Lorenzo Musetti dalle Atp Finals.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 