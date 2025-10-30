E stasera Sinner-Shelton 

Parigi. Jannik Sinner ha sofferto un set contro Francisco Cerundolo, poi ha cambiato marcia per raggiungere in scioltezza i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove finora non si era mai spinto. Per il campione altoatesino quella conquistata contro l'argentino per 7-5, 6-1, in un'ora e mezza scarsa di gioco, è stata la 50ª vittoria stagionale, che lo metterà di fronte oggi allo statunitense Ben Shelton, n.7 Atp, che finora ha battuto per sei volte su sette incroci. Si è fermata invece agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego. Opposto a Daniil Medvedev, il piemontese ha ceduto per 3-6, 7-6, 6-4 al russo n.13 al mondo, che si imposto in poco meno di due ore e tre quarti di lotta, con qualche rimpianto per il tie-break del secondo set perso 7-5.

Le parole

«Sono stato due volte avanti di un break nel primo set ma non ho convertito. Mi sono messo in una situazione non semplice», ha spiegato al termine Sinner, «anche perché Cerundolo è un giocatore molto forte. Sono contento di come ho finito la partita, mi sono sentito molto meglio. Ogni partita è difficile, ora spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Cerchiamo di gestire la situazione, non è che sono fresco fresco, vedremo. Questa non è stata una partita molto fisica per fortuna, ho finito in un'ora e mezza e spero di essere pronto per Shelton, avversario molto diverso e di grande livello: dovrò dare il 100%». Avanti anche Auger-Aliassime che se batterà anche il monegasco Vacherot sarà a un passo dall’escludere Lorenzo Musetti dalle Atp Finals.

