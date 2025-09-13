E stasera il Nur Archeo Festival torna a Villanovaforru 

Nur Archeo Festival site specific approda nelle aree archeologiche di Villanovaforru e Villagrande Strisaili. Si comincia oggi a Villanovaforru, nel villaggio nuragico di Pinn’e Maiolu, dove alle 12 debutterà lo spettacolo “Danza le stelle” un omaggio a Sergio Atzeni con Manuela Ragusa, Alessandro Redegoso ed i danzatori Luca Mameli, Martina Spiga e Lorenzo Gallo.

La sera, alle 19, in prima regionale “Il silenzio delle sirene” di e con Isabella Carloni, una produzione rovine circolari. La performance è frutto di una ricerca artistico-performativo intorno alle suggestioni di un enigmatico racconto di Kafka, dedicato alle Sirene.

Domani, ancora un doppio appuntamento sempre nell'area archeologica di Pinn’e Maiolu, alle 18.30 debutto per “L’acqua che danza” con Manuela Ragusa, Gisella Vacca canto e recitazione e la danza di Lorenzo Maria Gallo, curata per Asmed da Senio Dattena. Alle 20 il teatro delle Ariette, gruppo storico ed eroico di teatranti e contadini che fondano nella concretezza materiale dell’esperienza e delle tradizioni, sarà protagonista di “Noi siamo minestrone”, percorso dedicato a soli 40 spettatori. Lo spettacolo, di Paola Berselli e Stefano Pasquini, vede in scena gli stessi autori e registi. In uno spazio quadrato, al centro su tavoli bassi, ci sono due pentole e tutto il necessario per fare il minestrone.

Il 23 settembre ci si sposta a Villagrande Strisaili nell’area archeologica di Sa Cardaredda per incontrare le Janas, nella nuova produzione de Il crogiuolo, “Il cibo delle Janas” viaggio immaginario nei miti e nelle leggende della Sardegna, alla scoperta di cibi ed erbe. Allo spettacolo si associa la consultazione del libro dedicato allo stesso tema delle edizioni Abbà ovvero “La cucina delle janas. Erbe e magia nella cucina sarda” di Roberta Deiana. Il cast è composto da Manuela Ragusa, Gisella Vacca, Rita Atzeri e dai danzatori Luca Mameli, Martina Spiga e Lorenzo Gallo, sempre coadiuvati da Senio Dattena. Alle 19 il testimone passa ad Atir Teatro con Arianna Scommegna e il suo "La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce" di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna.

