E stasera a Triei c’è la Sagra del vitello  

Nel suggestivo parco naturalistico di Mullò, nel paese delle Ginestre, a Triei, va in scena questa sera l’ottava edizione della Sagra del vitello organizzata dalla Pro Loco, con la collaborazione di tanti volontari e patrocinata dal Comune.

Una manifestazione gastronomica ormai consolidata e attesa in particolare dagli stessi abitanti di Triei, ma che vede la partecipazione di tanti turisti e visitatori da tutta l'isola. Conta infatti ogni anno di oltre 600 porzioni del prelibato piatto che vengono distribuite ai partecipanti. «Il metodo di cottura è particolare, infatti, prevede che il vitello sia cotto “intero” a fuoco lento per oltre dieci ore con uno speciale spiedo» spiegano gli organizzatori. Una modalità di preparazione, senza ombra di dubbio imponente e scenografica, che incuriosisce particolarmente i visitatori. Oltre al vitello intero viene cotta anche della polpa di vitello su spiedi verticali. La porzione del piatto principe viene poi accompagnata da un bel bicchiere di Cannonau e altre prelibatezze locali. «Siamo ormai giunti all’VIII edizione e siamo molto orgogliosi della nostra sagra, che quest’anno ha ottenuto l’importante riconoscimento Unpli di sagra di qualità, premio ritirato presso il Senato della Repubblica - afferma Romolo Cabiddu, presidente dell’associazione Pro Loco Triei - La commissione giudicatrice ha apprezzato tantissimo il coinvolgimento dei bambini durante la sagra che partecipano attivamente occupandosi dei tavoli, tenendoli ordinati, puliti e igienizzati, portando avanti, inoltre un’accurata raccolta differenziata». Si comincia stasera dalle ore 19, e dalle 21.30, balli latino americani con Tonino e Rota, a seguire Dj set sino a tarda notte. (fe. me.)

