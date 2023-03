«È sparito il cane dei bambini» 

Il suono della campanella è come se avesse una tonalità più triste da quando davanti alle scuole dell’infanzia e primaria di Suelli non c’è più Poldo, l’affettuoso cagnolone che ogni mattina accompagnava i bambini nel loro ingresso in classe. Li seguiva con lo sguardo dolce e rassicurante sino a un attimo prima dell’inizio delle lezioni e poi si faceva trovare davanti al cancello anche all’uscita, felice e scodinzolante. Adesso Poldo è rinchiuso in un canile: ce l’hanno portato gli agenti della Polizia locale dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.

A passeggio

Non si capisce che fastidio potesse dare l’innocuo girovagare del randagio nel centro abitato del piccolo paese della Trexenta, di sicuro non creava problemi ai bambini che adesso sentono la mancanza del loro amico a quattro zampe. Del loro compagno di giochi, così divertente e premuroso nel fare la spola tra la scuola dell’infanzia e quella elementare per non perdersi neanche una carezza. Alcuni giorni fa la sua assenza davanti al cancello dell’edificio scolastico ha immediatamente insospettito i genitori dei piccoli alunni, i quali ci hanno messo poco a scoprire la verità: Poldo è stato catturato dai vigili e portato nel canile di Ortacesus, quello convenzionato con gran parte dei Comuni della Trexenta. Un atto dovuto, determinato da alcune segnalazioni di chi evidentemente non vedeva di buon grado la presenza del cagnolone nel centro di Suelli, vicino alle scuole e nelle strade del paese. «Sì, Poldo è qui da noi – conferma Elena Pisu, responsabile del Rifugio Bau di Ortacesus – è un cucciolone fantastico, siamo convinti che sarebbe potuto restare libero, non faceva male a nessuno».

Cane di quartiere

I bambini lo avevano (quasi) adottato, e i genitori non avevano nulla in contrario. È vero, non aveva una casa e si arrangiava a dormire dove poteva, ma di certo non gli mancavano cibo e acqua. «Il canile non è sempre la soluzione al problema – spiega Pisu –, la normativa in materia di prevenzione del randagismo prevede la figura del cane di quartiere che sembra ricalcata sulla storia di Poldo». In base alla Circolare del Ministero della Sanità del 2001 un randagio può diventare cane di quartiere dopo aver seguito un preciso iter che prevede l’adozione da parte della comunità. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. «Poldo è il cane più buono del mondo e ai bimbi manca tantissimo – dice Michela Melis, giovane mamma, sensibile alle problematiche relative agli animali da affezione – la speranza è che venga adottato al più presto da qualcuno che possa dargli l’amore che merita».