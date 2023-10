E Spalletti pensa al 4-3-3 per Malta  

Modulo 4-3-3, Cristante in mediana e Raspadori al centro dell'attacco: si sta delineando l'Italia che domani sera a Bari (ore 20,45 diretta su Rai1) affronterà Malta per la prima delle due partite di qualificazioni europee in programma: martedì gli azzurri voleranno a Londra per sfidare l'Inghilterra a Wembley dove due anni fa si laurearono campioni d'Europa. Adesso però la priorità di Luciano Spalletti, al netto dello sconquasso provocato dalla vicenda Tonali-Zaniolo, è preparare la migliore Nazionale per la sfida di sabato determinante per salire in classifica e migliorare il cammino verso Euro 2024: questa mattina rifinitura a Coverciano, poi partenza per Bari dove nel tardo pomeriggio il ct parlerà in conferenza insieme a Donnarumma che in assenza di Ciro Immobile sarà capitano. Davanti al portiere del Psg s'annuncia una difesa con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra, nel mezzo la coppia formata da Mancini e Acerbi che al momento appare favorito su Bastoni. A centrocampo si candida Cristante insieme a Frattesi e ad uno fra Barella e Bonaventura mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Raspadori (ancora favorito su Scamacca) e Kean tornato in azzurro dopo due anni.

Intanto ieri pomeriggio si è aggregato Mattia Zaccagni che ha saltato la prima parte di raduno per un problema alla caviglia destra. Problema che è stato risolto, di qui la disponibilità data dal giocatore della Lazio, una freccia in più per Spalletti. Niente a fare invece per il portiere della Lazio Ivan Provedel che non è riuscito a recuperare dall'infortunio ed è stato così tolto dall'elenco dei convocati.

