E sono 500 per Ghiani, l’inglese 

Da quella prima vittoria ottenuta nel 2019 nella patria del galoppo e del purosangue ha impiegato appena 7 anni per tagliare il traguardo delle 500 vittorie. «Un traguardo di cui sono incredibilmente orgoglioso. E che mi ero posto di raggiungere quest'anno», afferma Marco Ghiani da Silì. E per inciso, ha già superato i 5 milioni di sterline vinte tra primi posti e piazzamenti.

Classe 1999, è cresciuto nel fertile bacino oristanese, che ha dato i natali anche a Dario Vargiu, recordman delle vittorie in Italia. Ghiani ha iniziato in Inghilterra da artiere, governando i cavalli, il primo anno in corsa non ha prodotto successi, ma nel 2019 ha iniziato a vincere e nel 2021 ha fatto capire che la sua carriera sarebbe stata costellata di mete importanti: vincere il Champion Apprentice Jockey del Regno Unito era stata un'impresa che prima di lui aveva compiuto solo il mito Frankie Dettori tra i fantini italiani.

Cosa ci sia dietro un traguardo simile in un circuito di ippodromi frequentati da avversari di elevata qualità, lo ha spiegato in un post celebrativo sui social: «Sono contento perché dietro questo traguardo ci sono innumerevoli ore di duro lavoro, sacrifici, alti e bassi». Ha poi aggiunto «Un enorme grazie a tutti gli allenatori, i proprietari, il personale stabile, il mio agente, la mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo la strada. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di voi».

Non solo Inghilterra

Va ricordato che la carriera del jockey sardo approdato nel Regno Unito otto anni fa, non è costellata solo di successi oltre Manica. L'anno scorso ha conquistato il Derby italiano in sella a Molveno, in uno sprint appassionante con un altro fantino sardo, Antonio Orani da Usini. Senza dimenticare i successi in Germania, tra i quali il Grosser Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, gara di Gruppo 3.

Ha solo 27 anni Marco Ghiani quindi il traguardo delle 1.000 vittorie è un obiettivo, non un sogno. L'ultima esultanza è del 10 ottobre nell'ippodromo di Southwell in sella a Riley Rocks. I successi in questo 2026 sono già 96 (nel 2025 sono state 88) e quindi quota 100 è ampiamente alla portata. Come sarà l'immediato futuro? Il jockey di Silì risponde con franchezza: «Per ora corse importanti non ne ho a dire la verità, ma chi lo sa se una o due sono dietro l'angolo...».

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